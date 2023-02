Ο 22χρονος Kyle Clinkscales εξαφανίστηκε τη νύχτα της 27ης Ιανουαρίου του 1976 στη Τζόρτζια των ΗΠΑ και από τότε κανείς και τίποτα δεν μπορούσε να αποδείξει την τύχη της ζωής του.

Αυτό μέχρι πριν ένα χρόνο, όταν το αυτοκίνητο του 22χρονου φοιτητή ανασύρθηκε από έναν κολπίσκο, φέροντας μαζί του υπολείμματα του σκελετού του.

Χθες οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα υπολείμματα οστών ανήκουν στον φοιτητή του Πανεπιστημίου Auburn στις ΗΠΑ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν από σχεδόν 50 χρόνια.

Ο Kyle Clinkscales εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανός σε ένα μπαρ όπου εργαζόταν στη πόλη του LaGrange της Τζόρτζια, τη νύχτα της 27ης Ιανουαρίου 1976. Σχεδίαζε να επιστρέψει στη σχολή του, 35 μίλια μακριά, ωστόσο δεν έφτασε ποτέ.

«Ήταν σαν να άνοιξε η γη και εξαφανίστηκε», είχε πει η μητέρα του Louise Clinkscales στην τοπική εφημερίδα.

Μετά την αναφορά του ως αγνοούμενος, οι τοπικές Αρχές έκανα «φύλλο και φτερό» κάθε πιθανό σημείο για να εντοπίσουν τα ίχνη του, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα. Όλα αυτά μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου του 2021, όταν κάποιος ενημέρωσε ότι είχε εντοπίσει ένα αμάξι σε έναν κολπίσκο στην Cusseta της Αλαμπάμα.

Οι ερευνητές βρήκαν ένα πορτοφόλι, μια ταυτότητα και οστά μέσα στο αυτοκίνητο. Παρέδωσαν τα σκελετικά υπολείμματα στο κρατικό γραφείο έρευνας της Τζόρτζια προκειμένου να διεξαχθεί ανάλυση DNA.

Την Κυριακή επιβεβαιώθηκε πως τα οστά ανήκουν στον επί 47 χρόνια αγνοούμενο Kyle.

Kyle Clinkscales vanished on the night of Jan. 27, 1976, as he was returning to school from LaGrange, Georgia. On Sunday, the Auburn University student’s remains were identified after nearly 50 years. https://t.co/vnskuzePC5

