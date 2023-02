Πέρα από δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ο Έλον Μασκ είναι και πατέρας εννέα παιδιών και όπως φαίνεται αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανησυχίες με όλους τους υπόλοιπους γονείς.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του Twitter σε πρόσφατη συνέντευξή του παραδέχθηκε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη χρήση των social media από τα παιδιά του. Όπως είπε μιλώντας στο World Government Summit, δεν έθεσε στα παιδιά του κανόνες για την ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο και τώρα το μετανιώνει.

Ερωτώμενος για το εάν τους έχει βάλει κάποιο όριο στις ώρες που μπορούν να μπαίνουν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ο Μασκ απάντησε αρνητικά και παραδέχθηκε πως αυτό «ίσως να ήταν ένα λάθος».

«Ανάλογα με το ποιο παιδί είναι, πραγματικά έχουν ‘προγραμματιστεί’ από το Reddit και το YouTube, θα έλεγα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας θα περιόριζε την πρόσβαση των παιδιών του στα social media «λίγο περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν» και «θα πρόσεχε περισσότερο τι βλέπουν», είπε.

Παρά τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που έχει ο ίδιος στον κλάδο των social media, αναγνώρισε ότι τα παιδιά επηρεάζονται από τον αλγόριθμο των social media. «Σε αυτό το σημείο, ‘προγραμματίζονται’ από κάποιον αλγόριθμο των social media, με τον οποίο μπορεί να συμφωνείς ή να μην συμφωνείς», σημείωσε.

Elon Musk says he didn’t have any rules about limiting his kids’ time on social media but that may have been a mistake https://t.co/UE4uCmQJPR

— Insider Business (@BusinessInsider) February 15, 2023