Η Νίκι Χέιλι, η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας και πρώην πρέσβειρα του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, έγινε η πρώτη Ρεπουμπλικανή που θα διεκδικήσει απέναντι στον πρώην πρόεδρο το χρίσμα του κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2024.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Χέιλι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την προεδρία σε βίντεο που αναρτήθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τρίτης.

Στο τρίλεπτο βίντεο, η 51χρονη Χέιλι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τραμπ, αλλά είπε ότι «είναι καιρός για μια νέα γενιά ηγεσίας να ανακαλύψει εκ νέου τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, να ασφαλίσει τα σύνορά μας και να ενισχύσει τη χώρα μας, την υπερηφάνεια και τον σκοπό μας».

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023