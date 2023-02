Την πιο… ενδιαφέρουσα ιδέα για δώρο της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου είχε ένας ζωολογικός κήπος στο Τέξας.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω ζωολογικός κήπος επιτρέπει στους απανταχού πληγωμένους να ονομάσουν μία κατσαρίδα με το όνομα των «πρώην» αγαπημένων τους.

Αφού η ιδέα έγινε viral στο διαδίκτυο, άνθρωποι από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και από περισσότερες από 30 χώρες υπέβαλαν ονόματα «πρώην».

Μαζί με την ονομασία της κατσαρίδας, οι άνθρωποι θα λάβουν ένα προσαρμόσιμο πιστοποιητικό με το όνομα που έχουν επιλέξει από το ζωολογικό κήπο Dartmoor που εγκαινίασε πέρυσι τη δημοφιλή ιδέα.

Ο εν λόγω ζωολογικός κήπος δεν είναι το μόνο μέρος που προτείνει στους ανθρώπους να βαφτίζουν κατσαρίδες.

Το Sea Life Bray Aquarium στο Wicklow έχει μια περιοχή όπου ζουν κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και αφρικανικά σαλιγκάρια. Για μια μικρή δωρεά, όσοι αισθάνονται λιγότερο ρομαντικά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μπορούν να επιλέξουν ένα όνομα και για αυτούς τους νέους κατοίκους.

Στο ίδιο μήκος κύματος τα μπαρ Revolution στη Βρετανία ζητούν από τους ανθρώπους να κάψουν μεταφορικά τα ρούχα που είχαν από τους πρώην τους, παραδίδοντάς τα με αντάλλαγμα ένα κέρασμα. Στη συνέχεια, τα μπαρ δωρίζουν τα ρούχα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

We will be hosting Wear it Red day on Tuesday 14 February. Join us in celebrating Valentine’s Day @RWT_NHS.

Text RWTLOVE to 70085 to donate £2. Texts will cost the donation amount plus one standard network rate message & you’ll be opting to hear more from us. 👕❤️ pic.twitter.com/Ads3GXx497

— The Royal Wolverhampton NHS Trust Charity (@TheRWTCharity) February 8, 2023