Τουλάχιστον 4.500 άνθρωποι είναι νεκροί στη Συρία μετά τους σεισμούς που έπληξαν τη γειτονική Τουρκία την περασμένη Δευτέρα.

Από τις πρώτες ημέρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, οι κάτοικοι της βορειοδυτικής Συρίας, αλλά και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων καταγγέλλουν ότι η βοήθεια στη συγκεκριμένη περιοχή είναι τουλάχιστον ανεπαρκής, αν όχι ανύπαρκτη.

Το Reuters, σε ανάλυσή του, εξηγεί πώς ο εμφύλιος που μαίνεται σχεδόν για 12 χρόνια μπλοκάρει τις επιχειρήσεις διάσωσης και ανακούφισης των σεισμόπληκτων.

Μετά από 12 χρόνια συγκρούσεων, η Συρία είναι διαιρεμένη. Ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ, που υποστηρίζεται από τη Ρωσία και το Ιράν, έχει ανακτήσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της χώρας, αλλά σκληροπυρηνικές ομάδες της αντιπολίτευσης και μαχητές που υποστηρίζονται από την Τουρκία ελέγχουν τα βορειοδυτικά της χώρας, όπου, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν βοήθεια ακόμη και πριν από τον σεισμό.

Ο βορειοδυτικός τομέας που ελέγχεται από τους αντάρτες είναι η περιοχή της Συρίας που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αν και οι κοντινές περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση έχουν επίσης υποστεί εκτεταμένες απώλειες και καταστροφές, σημειώνει το Reuters.

Μια μεγαλύτερη περιοχή στα βορειοανατολικά ελέγχεται από μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, υπό κουρδική ηγεσία, δύναμη. Η περιοχή αυτή έχει πληγεί λιγότερο από τον σεισμό.

Η κυβέρνηση του Άσαντ λέει ότι οι ξένες χώρες θα πρέπει να σέβονται την κυριαρχία της Συρίας και ότι η βοήθεια για οποιοδήποτε τμήμα της χώρας θα πρέπει να εισέρχεται μέσω εδάφους υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Στην πράξη, η βοήθεια για το βορειοδυτικό τμήμα που ελέγχεται από τους αντάρτες παραδίδεται εδώ και χρόνια μέσω των συνόρων από τη γειτονική Τουρκία, αλλά η διαδικασία απαιτεί την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κάθε έξι μήνες.

Η Ρωσία, μέλος του Συμβουλίου που μπορεί να ασκεί βέτο και υποστηρίζει την κυβέρνηση της Δαμασκού, έχει εγκρίνει το άνοιγμα ενός μόνο περάσματος από την Τουρκία προς τα βορειοδυτικά, λέγοντας ότι η βοήθεια του ΟΗΕ θα πρέπει αντ’ αυτού να διοχετεύεται μέσω της Δαμασκού και στη συνέχεια μέσω των γραμμών του μετώπου.

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, ο οποίος επισκέφθηκε τη Συρία τη Δευτέρα, ασκεί πιέσεις στα Ηνωμένα Έθνη ώστε να ανοίξουν επιπλέον περάσματα από την Τουρκία για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις του σεισμού.

