Τρία χρόνια σχεδόν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κοροναϊού τίποτα πλέον στην πόλη από όπου ξεκίνησαν όλα, τη Γουχάν δεν θυμίζει τις ζοφερές μέρες του lockdown και των ημερών όπου τα νοσοκομεία κατακλύζονταν από ασθενείς.

Ήταν 23 Ιανουαρίου του 2020, όταν οι κινεζικές Αρχές έδωσαν εντολή να επιβληθεί lockdown στη μητρόπολη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της κεντρικής Κίνα, η οποία από τα τέλη του 2019 είχε αρχίσει να πλήττεται σφόδρα από έναν μυστηριώδη τότε ιό, τον κοροναϊό που αργότερα πήρε το όνομα Covid-19, με την πόλη να αποκόβεται από τον υπόλοιπο κόσμο για 76 ημέρες σε ένα από τα πιο σκληρά lockdown που επιβλήθηκαν στον κόσμο.

Μάλιστα η Κίνα από τον περασμένο μήνα να έχει χαλαρώσει τα μέτρα στην πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων και να προκληθεί παγκόσμια ανησυχία. Ωστόσο τρία χρόνια μετά οι κάτοικοι στη Γουχάν έχουν επιστρέψει στην προ covid καθημερινότητα και η πόλη έχει επιστρέψει στην ομαλότητα.

Σύμφωνα με το δίκτυο Ndtv, στη Γουχάν πλέον τίποτα δεν θυμίζει το σκηνικό αποκάλυψης του 2020. Παρά το κρύο και τις υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες οι κάτοικοι εκμεταλλεύονται τις αργίες του Σεληνιακού Νέου Έτους για να πάνε στις αγορές ή να κάνουν βόλτα και να πετάξουν πέτρες κατά μήκος του ποταμού Γιανγκτσέ. Μάλιστα προκαλεί εντύπωση ακόμα και πως κάποιοι δεν φοράνε μάσκες.

