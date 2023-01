Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τάχθηκε σήμερα υπέρ της παροχής αρμάτων μάχης από τη Δύση στην Ουκρανία, προκειμένου να καταφέρει να απωθήσει τη ρωσική εισβολή.

«Επί σχεδόν ένα χρόνο η Ρωσία ακολουθεί μια στρατηγική καταστροφής, μια στρατηγική τρομοκρατίας, προσπαθεί να βομβαρδίσει τον ουκρανικό λαό μέχρι να υποταχθεί», κατήγγειλε ο Μισέλ.

«Αλλά οι Ουκρανοί αντιστέκονται», υπογράμμισε.

Και σημείωσε, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.: «Εμείς, η ΕΕ, θα εξακολουθήσουμε να τους στηρίζουμε για όσο χρειαστεί. Τώρα είναι η ώρα, έχουν άμεση ανάγκη από περισσότερο εξοπλισμό και προσωπικά τάσσομαι υπέρ της παροχής αρμάτων μάχης στην Ουκρανία».

The time is now. Ukraine needs more military equipment. I firmly support the delivery of tanks.@ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal pic.twitter.com/gUp49Va1R8

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023