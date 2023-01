Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Γουλβς στο «Μολινό», στη ρεβάνς των δύο ομάδων για το Κύπελλο Αγγλίας, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα πριν από λίγες ημέρες.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε να πραγματοποιήσει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα των «ρεντς» για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, με τον Κώστα Τσιμίκα να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ:

Κέλεχερ – Μίλνερ, Γκόμες, Κονατέ, Τσιμίκας – Μπαΐτσετιτς, Αλκάνταρα, Κεϊτά – Έλιοτ, Καρβάλιο, Χάκπο.

