Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και πολλές λατινοαμερικανικές χώρες καταδίκασαν σήμερα την εισβολή των υποστηρικτών του Ζαΐχ Μπολσονάρου στο Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλα κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια της Βραζιλίας.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», έγραψε στο Twitter ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Μπραζίλια Ντάγκλας Κόνεφ. «Καταδικάζουμε σθεναρά τις επιθέσεις στους θεσμούς της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας στην Μπραζίλια, που είναι επίσης επίθεση εναντίον της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μπραζίλια κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή «μέχρι νεωτέρας».

Η βούληση του βραζιλιάνικου λαού και των δημοκρατικών θεσμών πρέπει να γίνει σεβαστή! Ο Πρόεδρος Λούλα μπορεί να υπολογίζει στην άνευ όρων υποστήριξη της Γαλλίας δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, καταδίκασε επίσης την επίθεση. «Την απόλυτη καταδίκη μου για την επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας. Πλήρης υποστήριξη στον Πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα, που εκλέχθηκε δημοκρατικά από εκατομμύρια Βραζιλιάνους μέσω δίκαιων και ελεύθερων εκλογών» δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ.

My absolute condemnation of the assault on the democratic institutions of Brazil.

Full support for President @LulaOficial Da Silva, democratically elected by millions of Brazilians through fair and free elections.

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 8, 2023