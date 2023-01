Κατάπαυση του πυρός πρόκειται να ανακοινώσει η Ρωσία λόγω της εορτής των Χριστουγέννων (με βάση το παλαιό ημερολόγιο). Η εκεχειρία θα κρατήσει από τις 12 το μεσημέρι στις 6 Ιανουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού να ανακοινώσει μονομερή κατάπαυση του πυρός τις παραπάνω 36 ώρες.

«Καλούμε την ουκρανική πλευρά να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός και να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες των Χριστουγέννων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν, πως οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας θα πρέπει να υποστηριχθούν από μια μονομερή κατάπαυση του πυρός και ένα «όραμα για μια δίκαιη λύση», ανέφερε σήμερα η τουρκική προεδρία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως οι εκκλήσεις για ειρήνη και διαπραγματεύσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν από μια μονομερή κατάπαυση του πυρός και ένα όραμα για μια δίκαιη λύση», αναφέρει η ανακοίνωση στην οποία προστίθεται πως ο Ερντογάν υπενθύμισε στον Πούτιν τα θετικά αποτελέσματα της συμφωνίας για τον διάδρομο σιτηρών.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επαναβεβαίωσε πως η Ρωσία είναι ανοικτή σε έναν σοβαρό διάλογο, δεδομένου ότι οι αρχές του Κιέβου θα λάβουν υπόψη τις νέες εδαφικές πραγματικότητες», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Επίσης, ο Πούτιν «αναγνώρισε τον καταστροφικό ρόλο της Δύσης, που διοχετεύει όπλα στο Κίεβο, παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος επανέλαβε σήμερα ότι το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που θα επέτρεπε στη Μόσχα να κρατήσει τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις.

«Αξίωμα: γιατί θα είναι αδύνατον να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία;» έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Axiom: why will it be impossible to make a deal with RF?

RF (Putin) under the word «talks» offers 🇺🇦 & the world to recognize «its right to seize foreign territories» & «to fix the absence of legal consequences for mass killings on foreign territory».

It’s fully unacceptable.

