Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει για δύο βραδιές το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο γκαλά της στο Μέγαρο, μετά την εξάντληση των εισιτηρίων για την πρώτη εορταστική της συναυλία που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου.

Έτσι, όσοι δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις για τη δεύτερη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Στο πρόγραμμα και των δύο συναυλιών, μελωδίες που άφησαν εποχή στο Μπρόντγουεϋ της Νέας Υόρκης και στο Ουέστ Εντ του Λονδίνου, ερμηνευμένες από την Μυρσίνη Μαργαρίτη (υψίφωνος), την Νάντια Κοντογεώργη (μεσόφωνος, 30/12), την Βάσια Ζαχαροπούλου (υψίφωνος, 29/12), τον Γιάννη Καλύβα (τενόρος) και τον Γιώργο Παπαδημητρίου (βαθύφωνος).

Την ΚΟΑ-resident ορχήστρα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών διευθύνει ο μαέστρος Μιχάλης Οικονόμου.

Στο φετινό πρωτοχρονιάτικο γκαλά μιούζικαλ της ΚΟΑ, θα απολαύσουμε γνωστά αποσπάσματα από την «Ωραία μου κυρία» του Frederick Loewe και τη «Μελωδία της ευτυχίας» του Richard Rodgers, από το «Kiss Μe Kate» του Cole Porter και το «West Side Story» του Leonard Bernstein, αλλά και κοσμαγάπητα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις δημοφιλείς ορχηστρικές συνθέσεις «A Christmas Festival» και «Belle of the Ball» του Leroy Anderson καθώς και από το περίφημο εμβατήριο «Pomp and Circumstance March No. 1» του Sir Edward Elgar.

Συμπαραγωγή: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πληροφορίες

Τιμές εισιτηρίων

11 € (εκπτωτικά) • 16 € • 26 € • 34 € • 42 € • 52 € • 60 €

Διάρκεια

2 ώρες (με διάλειμμα)

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr

