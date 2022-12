Δύο από τους παίκτες που έλαμψαν με την παρουσία τους στο Μουντιάλ του Κατάρ ήταν αναμφίβολα οι Κόντι Γκάκπο και Έντσο Φερνάντες. Ο Ολλανδός, που από το καλοκαίρι ήταν στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα φορέσει τελικά τη φανέλα της Λίβερπουλ, η οποία με αστραπιαίες κινήσεις τον έκανε δικό της από την Αϊντχόφεν με ένα deal που ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος επιθετικός της PSV, όμως, δεν είναι η μόνη περίπτωση για την οποία θα κονταροχτυπηθούν οι δύο μεγάλοι του Νησιού, αφού ακόμη μεγαλύτερο «παιχνίδι» φαίνεται πως θα γίνει για τον Φερνάντες. Ο άσος της Μπενφίκα, που ήταν η αποκάλυψη της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο Κατάρ, αποτελεί «Μήλον της Έριδος» για Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ.

Το τάιμινγκ για τον παίκτη των μεγάλων αγώνων

Μόνο που εδώ μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα ποσά. Ο 21χρονος άσος έχει ρήτρα στα 120 εκατ. ευρώ, ωστόσο σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ, οι δύο ομάδες έχουν προσφέρει μεγαλύτερο ποσό από τη ρήτρα. Φημολογείται πως οι προτάσεις και των δύο αγγίζουν τα 127 εκατ. ευρώ, με μία τρίτη να είναι έτοιμη να «σκάσει» και πλέον είναι στο χέρι των «Αετών» σε ποιον θα τον παραχωρήσουν.

🚨 Manchester United and Liverpool reach the 120M€ that Benfica wants to sell Enzo #Fernandez. 🇦🇷⌛ #MUFC #Liverpool https://t.co/JUmxIysURm

— Pedro Almeida (@pedrogva6) December 27, 2022