Η Fight Impunity ήταν μια από τις πιο καλά «τοποθετημένες» ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων τω Βρυξελλών, με ένα γραφείο λίγα μέτρα μακριά από την κατοικία του Βρετανού πρέσβη και μια σειρά από κορυφαία ονόματα στο διοικητικό συμβούλιο της. Τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο του Qatargate που έχει συνταράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα κορυφαία της στελέχη έχουν παραιτηθεί και ακόμη και η πινακίδα της οργάνωσης έχει αφαιρεθεί από την πόρτα. Ιδρύθηκε το 2019 από τον Αντόνιο Παντσέρι, για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να φέρει τους παραβάτες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Αποκάλυψη: Η Καϊλή ομολόγησε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα – Ήξερε για τις βαλίτσες του Παντσέρι

Ο Αντόνιο Παντσέρι καθώς και ακόμη ένας υπάλληλος της Fight Impunity και κοινοβουλευτικός υπάλληλος, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, είναι και οι δύο υπό κράτηση. Το ίδιο και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή.

Ο Niccolò Figà-Talamanca, ο γενικός γραμματέας της ΜΚΟ No Peace Without Justice, που μοιράζεται τη διεύθυνση γραφείου στη Rue Ducale με το Fight Impunity, αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι».

Συνολικά, η αστυνομία έχει κατασχέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά σε τουλάχιστον 20 επιδρομές σε σπίτια, γραφεία και δωμάτια ξενοδοχείων σε Βέλγιο, Γαλλία και Ιταλία, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διαφθορά και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, στην οποία προφανώς εμπλέκονται εκπρόσωποι του Κατάρ.

Τη Δευτέρα, ένας άλλος από αυτούς που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, Λούκα Βισεντίνι, είπε ότι είχε λάβει δωρεά 50.000 ευρώ για την εκστρατεία του για γενικό γραμματέα από τη ΜΚΟ. Μετέπειτα, αφέθηκε ελεύθερος.

«Δεν μου ζήτησαν, ούτε ζήτησα τίποτα ως αντάλλαγμα για τα χρήματα και δεν τέθηκαν όροι για αυτή τη δωρεά», είπε ο Βισεντίνι, απορρίπτοντας κάθε ισχυρισμό για διαφθορά.

Όταν ιδρύθηκε το Fight Impunity, ο Gianfranco Dell’Alba, ένας άλλος πρώην ευρωβουλευτής, συμφώνησε να είναι συνιδρυτής της οργάνωσης του Panzeri για να βοηθήσει αυτό που λέει ότι πίστευε ότι ήταν καλός σκοπός. Όπως και άλλοι που εμπλέκονται στο Qatargate, ο Dell’Alba επιμένει ότι εξαπατήθηκε.

Το Fight Impunity φαινόταν «φυσιολογικό» εκείνη την εποχή, είπε στο POLITICO. «Αυτό που συνέβη στη συνέχεια, για μένα, ήταν ένα τεράστιο σοκ και μια τεράστια έκπληξη».

Δεν είναι σαφές πώς ή αν το Fight Impunity ως οργανισμός μπορεί να εμπλέκεται σε αμφισβητούμενα σχέδια, αλλά έχει προκύψει μια εικόνα από τον Παντσέρι να χτίζει έναν φαινομενικά αξιόπιστο οργανισμό που συναλλάσσεται την ελίτ της ΕΕ, τους οποίους έπεισε να «βάλουν πλάτη» στο έργο του.

Πώς ξεκίνησε

Το 2019, ο Παντσέρι είχε μόλις χάσει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και την προεδρία του στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Επιμελητηρίου. Ψάχνοντας να κρατήσει ένα βήμα στις Βρυξέλλες, ήρθε σε επαφή με τον Dell’Alba.

Ο Παντσέρι ήταν απλώς «κάποιος που ήξερα, όπως πολλούς, πολλούς, πολλούς άλλους στη φούσκα», είπε ο Dell’Alba.

Παρά αυτή την δηλωμένη έλλειψη εγγύτητας, ο Παντσέρι ζήτησε από τον Dell’Alba να είναι ένας από τους νόμιμους ιδρυτές μιας νέας ΜΚΟ που θα επιδίωκε να ενισχύσει τις παγκόσμιες προσπάθειες ώστε να λογοδοτήσουν όσοι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το Fight Impunity ιδρύθηκε ως Association Sans But Lucratif (ASBL) στις 25 Σεπτεμβρίου 2019. Ο Dell’Alba είπε ότι ήταν εκεί για να κάνει τους «αριθμούς». Για να ενσωματώσεις αυτό το είδος εταιρείας στο Βέλγιο, «πρέπει να έχεις έναν συγκεκριμένος αριθμό προσώπων», είπε. Ο ελάχιστος αριθμός, σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, είναι δύο. Σημειώνεται ότι τέσσερις ιδρυτές αναφέρονται στο καταστατικό του Fight Impunity.

Ο ρόλος του Dell’Alba

Ο Dell’Alba λέει ότι είναι τώρα «μέλος» της ΜΚΟ, αλλά πέρα ​​από τη σύστασή της, είπε ότι δεν είχε «κανένα ρόλο». Είπε ότι δεν άκουσε ποτέ να γίνεται λόγος για τις δύο χώρες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο επιρροής: το Μαρόκο και το Κατάρ.

Ούτε συζήτησε ποτέ με τον Panzeri πώς χρηματοδοτείται η οργάνωση που ίδρυσε. Ούτε είχε επικοινωνήσει μαζί του η αστυνομία, είπε, έναν ισχυρισμό που η εισαγγελία αρνήθηκε να συζητήσει λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας.

«Μπορείς να είσαι μέλος μιας οργάνωσης γνωρίζοντας τι συνέβη δημόσια και να μην ξέρεις απαραίτητα όλες και κάθε λεπτομέρεια του τι συνέβη πίσω ή τι συνέβη από τον υπεύθυνο», είπε.

Στα παρασκήνια, η εταιρεία δεν λειτουργούσε κανονικά. Η βελγική νομοθεσία απαιτεί από τις ΜΚΟ να υποβάλλουν λογαριασμούς στο εταιρικό δικαστήριο κάθε χρόνο. Εάν περάσουν τρία χρόνια χωρίς κατάθεση, η εταιρεία μπορεί να λυθεί. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Fight Impunity «δεν έχει καταθέσει ποτέ λογαριασμό».

Η καταπολέμηση της ατιμωρησίας λείπει επίσης από το μητρώο διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απαιτεί γνωστοποιήσεις από ΜΚΟ που θέλουν να διεξάγουν δραστηριότητες στο Κοινοβούλιο.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος ο Dell’Alba εμφανίστηκε ενώπιον της πρώην υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Παντσέρι δύο φορές σε δύο χρόνια για να παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του Fight Impunity για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις ημερήσιες διατάξεις του Κοινοβουλίου.

H σημερινπρόεδρος της υποεπιτροπής είναι η ευρωβουλευτής Μαρί Αρενά— η οποία παραιτήθηκε προσωρινά από αυτόν τον ρόλο εν μέσω του σκανδάλου και της οποίας το γραφείο του συμβούλου της ερευνήθηκε από την αστυνομία.

Ο Dell’Alba είπε από πλευράς του στο Politico ότι ήταν πεπεισμένος για την αποστολή της ΜΚΟ. Είπε: «Πιστεύω ειλικρινά ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα λογοδοσίας για όσους διαπράττουν κάποιο αποτρόπαιο έγκλημα».

Νίπτουν τας χείρας τους

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Fight Impunity, το συμβουλευτικό συμβούλιο περιλάμβανε την πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ και τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο. Όλοι τους έχουν πλέον παραιτηθεί μετά τις συλλήψεις. Ο Αβραμόπουλος είπε τη Δευτέρα ότι πληρώθηκε 60.000 ευρώ μεταξύ Φεβρουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 από το Fight Impunity.

Μια ακόμα που περιλαμβάνεται στο συμβούλιο είναι η Emma Bonino, ανώτερη προσωπικότητα της ιταλικής πολιτικής και πρώην υπουργός Εξωτερικών.

Ο Dell’Alba και η Bonino έχουν μακρά ιστορία. Αποτελούν επίσης τον σύνδεσμο μεταξύ των δύο οργανώσεων που έχουν την έδρα τους στη Rue Ducale 41 στις Βρυξέλλες: Fight Impunity και No Peace Without Justice. Ο Dell’Alba εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ βρισκόταν στο κόμμα της Bonino (αποκαλούμενο «the Emma Bonino List») και ήταν επικεφαλής του επιτελείου όταν ο ιδιαίτερα σεβαστός Ιταλός πολιτικός διορίστηκε υπουργός ευρωπαϊκής πολιτικής από το 2006 έως το 2008. Ο Dell’Alba ήταν ο γενικός γραμματέας του No Peace Without Justice από το 1998 έως το 2009. Η ΜΚΟ ξεκίνησε από την Bonino.

Η Bonino είναι «εντελώς εκτός ιστορίας», είπε ο Dell’Alba. Μιλώντας για τον Panzeri σε πρόσφατη συνέντευξη μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του Qatargate, η Bonino είπε: «Δεν τον θυμάμαι, μπορεί να τον συνάντησα μερικές φορές όταν ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».