Η χορογράφος Ίρις Καραγιάν επιστρέφει με τη νέα της παραγωγή My Mind Like The Sky, ένα σόλο προσωπικό και υπαρξιακό σχεδόν ψυχαναλυτικό που παρουσιάζεται 19, 20 & 26, 27 Δεκεμβρίου 2022, 3 & 4 Ιανουαρίου 2023 στο ΠΛΥΦΑ.

Το έργο βουτά στο αρχείο της συνεργασίας τους, επισκέπτεται παλαιότερα έργα και επαναδιαπραγματεύεται ενσώματες μνήμες. Ξεκινά ως μια απόπειρα χαρτογράφησης των σκέψεων, των αισθήσεων και των εικόνων που εμφανίζονται και εξαφανίζονται όταν στρέφουμε την προσοχή μας στο παρόν. Είναι αποτέλεσμα της πρακτικής που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας και των προβών, μια πρακτική συλλογής και παράθεσης υλικών και αναφορών, καταγραφής και άρθρωσης ερωτημάτων και έκφρασης της σκέψης και της φαντασίας.

Συντελεστές

Ιδέα, σχεδιασμός, κείμενα, χορογραφία: Ίρις Καραγιάν

Ερμηνεία, συνεργασία στα κείμενα: Ιωάννα Παρασκευόπουλου

Μουσική: Νίκος Βελιώτης

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Επιμέλεια βίντεο: Όλγα Σφέτσα

Φωτογραφίες: Ελισάβετ Μωράκη

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Παραγωγή και εκτέλεση: ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού

Πληροφορίες

Ημερομηνίες παραστάσεων: 19, 20 & 26, 27 Δεκεμβρίου 2022,

3 & 4 Ιανουαρίου 2023

Ώρα: 21:00

Διάρκεια: 45’

Τιμή εισιτηρίου: 12 & 8 ευρώ

Προπώληση : https://www.ticketservices.gr/event/my-mind-like-the-sky/

ΠΛΥΦΑ

Κορυτσάς 39, Βοτανικός

*** Το ταμείο του θεάτρου δεν διαθέτει τερματικό POS.

Η χορογράφος

Η Ίρις Καραγιάν ζει και εργάζεται στην Αθήνα και είναι χορογράφος. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χορό στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας, Χορό στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στις Τέχνες (Master of Arts) με θέμα Παραστατικές Τέχνες και Πολιτισμός στο Goldsmiths College στο Λονδίνο. Είναι ιδρυτικό μέλος και χορογράφος της ομάδας χορού ΖΗΤΑ.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε Φεστιβάλ χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2010 απέσπασε το 1ο βραβείο χορογραφίας Jarmila Jebrakova award στο New Europe Festival 2010, με τα έργα A time to mourn (2009) και Legacy (2010). Ανακηρύχθηκε καλλιτέχνης Aerowaves το 2013 με το έργο Mothers καθώς επίσης το 2020 με το έργο Unauthorised. Συνεργάζεται με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών, του κινηματογράφου και των εικαστικών τεχνών πραγματοποιώντας διάφορα πρότζεκτ. Έχει διδάξει στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, στην Ραλλού Μάνου, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Ναυπλίου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και Λύκειο του Γέρακα.

Συνεργάστηκε με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από το 2013 – 2019 διδάσκοντας κίνηση σε ανθρώπους με και χωρίς αναπηρίες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Χορός χωρίς διακρίσεις. Το 2018-2019 απέσπασε την υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της έρευνα στη Νέα Υόρκη και το 2020 την υποτροφία του Bogliasco Foundation στην Ιταλία. Τα έργα της έχουν υποστηριχθεί και επιχορηγηθεί από το ΥΠΠΟΑ, το ΕΚΕΘΕΧ, το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

www.iriskarayan.com