Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, οι επιχειρήσεις HoReCa που ασκούν μεγάλη δύναμη στην ελληνική οικονομία – καθώς ξεπερνούν τις 100.000, απασχολώντας πάνω από 600.000 εργαζομένους – παράγουν περίπου το 1/3 των συνολικών απορριμμάτων, γεγονός που αυτομάτως την καθιστά μία εξαίρετη πηγή συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Πώς, όμως, αυτός ο κρίσιμος κλάδος μπορεί να αποτελέσει το κινητήριο όχημα προς ένα μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας;

Στον συγκεκριμένο κλάδο εστιάζει η Coca-Cola Hellas με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και διάκρισης Zero Waste HoReCa Hub, που είναι ήδη διαθέσιμη και αποσκοπεί να φέρει τον κλάδο HoReCa ένα βήμα πιο κοντά σε μία zero waste κουλτούρα και έναν πιο βιώσιμο τρόπο λειτουργίας, μέσα από απλές και προσιτές ενέργειες.

Ο τρόπος λειτουργίας του ψηφιακού Δικτύου είναι ιδιαιτέρως απλός και εύκολος, καθώς οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους, δεν έχουν παρά να επισκεφτούν άμεσα το zerowastefuture.gr/diktyo-horeca και να ακολουθήσουν προκαθορισμένα βήματα για να γίνουν μέλη του.

Πώς πραγματοποιώ την εγγραφή μου

Οι ενδιαφερόμενοι προχωρούν στην εγγραφή τους, με την επίσκεψή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ZeroWasteFuture.gr και τη δήλωση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα.

Πώς κατανοώ την ανάγκη

Στο ψηφιακό περιβάλλον διατίθεται πλούσιο υλικό που θα βοηθήσει στην περαιτέρω κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των αρχών ανακύκλωσης και θα διευκολύνει τη μετάβαση των επιχειρήσεων στην κυκλική οικονομία.

Τί θα βρω στην πλατφόρμα

Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ψηφιακών επιμορφωτικών σεμιναρίων γύρω από την κυκλική οικονομία και τους τρόπους ορθής ανακύκλωσης απορριμμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα διαρκώς.

Ποιο το επόμενο βήμα

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να συμμετέχουν, καλούνται να καταγράφουν τα απορρίμματα που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης σε καθημερινή βάση, για το διάστημα ενός μήνα.

Πώς θα λάβω τη σχετική διάκριση

Με βάση την καταγραφή αυτή, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν διάκριση ως Gold, Silver ή Bronze μέλη του 1ου ψηφιακού Zero Waste HoReCa Network, αναλόγως της απόδοσής τους και της επίτευξης μετρήσιμων στόχων.

Γιατί μία επιχείρηση HoReCa να μπει σε πορεία «zero waste» πρακτικών;

Μέσω της υιοθέτησης «Zero Waste» δράσεων, η συμμετέχουσα επιχείρηση αποκτά έγκαιρα την τεχνογνωσία ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς τα μέλη του digital Δικτύου θα είναι οι πρώτοι που προχωρούν εθελοντικά στην σχετική προσαρμογή.

Συμμετέχοντας στο Zero Waste HoReCa Hub, η εκάστοτε επιχείρηση ασκεί πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον προσελκύοντας έτσι ένα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που καταγράφει η Katie Young, Head of Strategic Insights, για το «GlobalWebIndex», το 61% των καταναλωτών θα επέλεγαν μία κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Την ίδια στιγμή, τα μέλη ενός τέτοιου Δικτύου, μέσα από την εφαρμογή zero waste πρακτικών, πέραν της μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, επιτυγχάνουν και μείωση του κόστους λειτουργίας τους, από την εξοικονόμηση και βελτιστοποίηση α) των προμηθειών, της αποθήκευσης, της χρήσης ενέργειας και νερού, β) των επιλογών του μενού προς τους πελάτες, γ) την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, δ) τη διαχείριση των απορριμμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζοντας «πράσινες» πρακτικές κατά την καθημερινή λειτουργία τους, θα επιτύχουν μείωση δημοτικών τελών, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω».

Επιπρόσθετα, μέσω του Zero Waste Hub οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στην τρέχουσα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται ψηφιακά, σε βέλτιστες πρακτικές και εξατομικευμένη συμβουλευτική ορθής διαχείρισης απορριμμάτων και του σωστού διαχωρισμού των υλικών στην πηγή.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι εκεί τα μέλη βρίσκουν ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των απορριμμάτων και των αποτελεσμάτων της διαχείρισης τους, ώστε κατόπιν να λάβουν την αντίστοιχη Zero Waste διάκριση.

«Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και να έχουμε πραγματικά θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Οι επιχειρήσεις HoReCa αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας και έναν πολύτιμο σύμμαχο για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα». Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε να εξελίξουμε το Δίκτυο Zero Waste Horeca περαιτέρω, και προσκαλούμε τους πρωταγωνιστές αυτού του κλάδου και να τους κάνουμε μέλη του Δικτύου μας, πιο εύκολα και σε μεγαλύτερη κλίμακα, προσφέροντας τα εργαλεία για να κάνουν την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία μέρος της καθημερινής λειτουργίας τους.» σημείωσε σχετικά ο Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas

*Υπενθυμίζεται ότι το Δίκτυο Zero Waste HoReCa – που έως σήμερα αριθμεί 569 μέλη – ιδρύθηκε το 2019 στο πλαίσιο της πλατφόρμας Zero Waste Future από την Coca–Cola Hellas και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca–Cola (The Coca–Cola Foundation).