Παρουσιάστρια του BBC «λύγισε» στον αέρα, καθώς μετέδιδε την είδηση για τον θάνατο των τριών παιδιών που έπεσαν μέσα στην παγωμένη λίμνη στο Solihull.

«Τρία παιδιά, 11, 10 και οκτώ ετών πέθαναν» άρχισε να λέει η Τζοάνα Γκόσλινγκ, μη μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της περιγράφοντας την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη λίμνη.

«Λυπάμαι πολύ. Αυτά είναι τρομερά νέα, προφανώς» πρόσθεσε, μεταδίδοντας το ρεπορτάζ.

Σημειώνεται πως τον θάνατο τριών εκ των τεσσάρων παιδιών που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα οι αστυνομικές Αρχές της περιοχής. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας οκτώ, 10 και 11 ετών ενώ ένας ακόμη ανήλικος, ηλικίας έξι ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι στη λίμνη έπεσαν συνολικά έξι παιδιά.

Σύμφωνα με το Sky News, οι Αρχές έχουν ανακοινώσει πως δεν πρόκειται πλέον για «έρευνα διάσωσης», καθώς δεν υπάρχουν ελπίδες να είναι ζωντανά τα υπόλοιπα παιδιά, εάν φυσικά επιβεβαιωθεί ότι έπεσαν συνολικά έξι ανήλικοι στη λίμνη.

Και τα τέσσερα παιδιά είχαν υποστεί ανακοπή όταν τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να τα ανασύρουν από τα παγωμένα νερά και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τα επαναφέρουν στη ζωή. Τα παιδιά έπαιζαν πάνω στην παγωμένη λίμνη όταν ο πάγος έσπασε και έπεσαν μέσα.

More police arrive at Babbs Mill Park in Solihull this morning as four children remain in critical condition after falling through the ice on the lake here @gmb pic.twitter.com/NdWP5exHBw

— Nitya Gracianna Rajan (@NityaGRajan) December 12, 2022