Ραγδαίες είναι η εξελίξεις στη «Γη της Ελιάς», με τους τηλεθεατές να περιμένουν με ανυπομονησία κάθε βράδυ την προβολή του επεισοδίου.

Απόψε (8/12) η Ειρήνη προσπάθησε να πείσει τον αστυνόμο Κουράκο ότι ο Φίλιππος Στεφανέας πήγε να τη βιάσει στους πορτοκαλεώνες.

Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος είχε βγει με τη Βασιλική και της είπε όλη την αλήθεια για την προκλητική συμπεριφορά της ξαδέρφης της.

Στο μεταξύ, ο Δημοσθένης φανερά εκνευρισμένος εισέβαλε στο σπίτι της Χάιδως και με απειλές της ανακοίνωσε πως ο γιος της πήγε να βιάσει την κόρη του. Η ίδια έγινε έξαλλη και του απάντησε πως εκείνη ήταν αυτή που του την… έπεσε.

Την επόμενη μέρα, η Ειρήνη κατέθεσε εναντίον του Φίλιππου στον Εισαγγελέα, και τον έμπλεξε σε νέες περιπέτειες. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις της Μαργαρίτας, που ήταν παρούσα στους πορτοκαλεώνες, ανέτρεψαν τους ισχυρισμούς και έβγαλαν στη φόρα την αλήθεια.

Όλα αυτά τα γεγονότα έκαναν έξαλλους τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη αγάπη στον Φίλιππο και την Βασιλική.

To hashtag #GiTisElias βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των trends, με την Ειρήνη να μπαίνει στο στόχαστρο και τα αρνητικά σχόλια για τα ψέματά της να πέφτουν «βροχή».

