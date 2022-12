Η «Γη της Ελιάς» συνεχίζει να καθηλώνει τους τηλεθεατές του MEGA, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες και να κόβουν την ανάσα.

Οι ανατροπές στην επιτυχημένη καθημερινή σειρά είναι πολλές, το ίδιο και τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτήν.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης (7/12) έκανε την είσοδό του ο Βαγγέλης Κακουριώτης ως Κίμωνας.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη Μάνη, δίνοντας χαρά στον πατέρα του, τον Δημοσθένη, και την μητέρα του, Ασπασία, και φυσικά στις θαυμάστριές του.

Μάλιστα, αυτή ήταν η παρθενική του εμφάνιση ως ηθοποιός στην μικρή οθόνη. «Μια χαρά είσαι μάνα! Στις ομορφιές σου», ήταν τα πρώτα λόγια που είπε.

Η αδελφή του, ωστόσο, φάνηκε να μην χαίρεται με αυτή την απρόσμενη έκπληξη με αποτέλεσμα ο Κίμωνας να της πει με νόημα, «μη χαίρεσαι τόσο πολύ που με βλέπεις».

Στο Twitter, όπως ήταν λογικό, επικράτησε αμέσως πανικός με τις τηλεθεάτριες να σχολιάζουν την εξωτερική του εμφάνιση και όχι μόνο.

Δείτε κάποια από τα tweets

Ο εφηβικός μου εαυτός τσιρίζει με την είσοδο του Βαγγέλη 🥹🥹🥹 #gitiselias — Eva Poly (@EvaMprousko) December 7, 2022

Επίσημη καλησπέρα και καλωσόρισμα στον Βαγγέλη ⭐️#GiTisElias — Marievi🎄 (@marievi__) December 7, 2022

Γειά σου Βαγγέλη κουκλάκι #GiTisElias — Χριστινάκι (@tsikela) December 7, 2022

Βαγγέλη Κακουριώτη καλησπέρα κούκλε 😌💁#GiTisElias pic.twitter.com/hRAGBE1fXs — •Το κορίτσι με τα γαλάζια μάτια 💙• (@Stefanea_Family) December 7, 2022

Σας αγαπώ λίγο παραπάνω εσάς με τα έξαλλα τουι για τον Βαγγέλη 😂😂 #GiTisElias — Marievi🎄 (@marievi__) December 7, 2022

Όλη η ζωή μου το βλέμμα του Βαγγέλη στο φαγητό😂 #GiTisElias — Marievi🎄 (@marievi__) December 7, 2022

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Βαγγέλη Κακουριώτη σε σειρά μυθοπλασίας, παρόλο που ο τραγουδιστής έχει δοκιμαστεί και στο θέατρο, αλλά τηλεοπτικά και με την άκρως πετυχημένη συμμετοχή του στο «Dancing with the stars» όπου ήταν και ο νικητής με την ντάμα του Νικολέτα Μαυρίδη, αλλά και στο «Just 2 of us».

Στη «Γη της Ελιάς», σύμφωνα με τα spoilers θα αλλάξει η ζωή του και θα ερωτευτεί και μία γυναίκα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Aυτή δεν είναi άλλη από την Δήμητρα, υπαστυνόμο της Αρεόπολης. Θα γίνει όμως και μία πρώτη συνάντηση και με την Μυρτάλη.