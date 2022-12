Η προσπάθεια εκβιασμού της Ελλάδας, με το διπλωματικό επεισόδιο κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Λιβύη, φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή, για την μεταβατική κυβέρνηση της χώρας, της οποίας, μοναδική αρμοδιότητα είναι η διεξαγωγή εκλογών.

Υιοθετώντας την τουρκική τακτική των προκλήσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη, φέρεται έτοιμο να καταθέσει διάβημα διαμαρτυρίας για τις έρευνες της Ελλάδας, νοτιοδυτικά της Κρήτης, για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων.

Θεωρεί δε, τις περιοχές αυτές αμφισβητούμενες, με βάση το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο έχει καταγγελθεί από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, η υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μάνγκους υποστήριξε ότι η Ελλάδα «εκμεταλλεύεται την κρίση στη Λιβύη, δημιουργώντας τετελεσμένα και ορίζοντας θαλάσσια σύνορα».

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει προς το παρόν κάποια σχετική ενημέρωση.

Το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών για έναρξη ερευνών από το σκάφος Sanco Swift για λογαριασμό ξένων εταιρειών που υπέγραψαν συμβόλαια με την Ελλάδα, θα «προχωρήσει στην υπεράσπιση των θαλασσίων συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης στις θαλάσσιες περιοχές της με όλα τα δυνατά νομικά και διπλωματικά μέσα».

2/1 #Libya’s Ministry of Foreign Affairs deplores #Greece’s “irresponsible acts” in the Mediterranean after it contracted some international oil companies to conduct gas explorations in disputed areas with Libya south and southwest of #Crete. pic.twitter.com/XuRFlbUoyG

