«Στο κενό έπεσε η προσπάθεια της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης, η οποία ως μοναδική αρμοδιότητα έχει την διεξαγωγή εκλογών στη χώρα, να στήσει παγίδα στον Νίκο Δένδια με στόχο ένα φωτογραφικό καρέ του ίδιου με την υπουργό Εξωτερικών, Νάιλα Μανγκούς.

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η θητεία της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας που εδρεύει στην Τρίπολη, έχει λήξει, τον περασμένο Οκτώβριο υπέγραψε με την Τουρκία, προκαταρκτική συμφωνία για ενεργειακές έρευνες, ως συνέχεια του τουρκολιβυκού μνημονίου που είχε σφραγιστεί τον Νοέμβριο του 2019.

Στόχος της Τρίπολης, ήταν μέσω της κοινής παρουσίας των δύο υπουργών να υπονοηθεί ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τη διεθνή υπόσταση της κυβέρνησης που λίγες εβδομάδες πριν έθεσε προς εφαρμογή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την κυρία Μανγκούς να είναι αυτή που υπέγραψε προ ολίγων εβδομάδων σειρά συμφωνιών με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο και όχι μόνο έχει καταγγελθεί εκτός από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, μεταξύ άλλων και από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ηταν το πρωί της Πέμπτης όταν το ελληνικό κυβερνητικό αεροσκάφος πετούσε πάνω από την Τρίπολη της Λιβύης, όπου και θα προσγειωνόταν προκειμένου να συναντηθεί με τον επικεφαλής του τριμελούς Προεδρικού Συμβουλίου της χώρας και πρώην πρέσβη της Λιβύης στην Αθήνα (την περίοδο 2018-2019), Μοχάμεντ Μένφι, όπως είχε συμφωνηθεί.

Όμως, ο Ελληνας ΥΠΕΞ έμαθε ότι στο αεροδρόμιο τον περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης, Νάιλα Μανγκούς.

Ο Νίκος Δένδιας αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο, το οποίο παρέμεινε στο διάδρομο για περίπου μιάμιση ώρα. Η συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με τον επικεφαλής του εκλεγμένου Εθνικού Συμβουλίου της Λιβύης ακυρώθηκε, με τον Μοχάμεντ Μένφι να εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την κίνηση της Μανγκούς.

«Η υπουργός Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης, η κ. Μανγκούς, προσπάθησε να μου επιβάλλει στο αεροδρόμιο να συναντηθώ μαζί της, με αποτέλεσμα να διακόψω την επίσκεψη στην Τρίπολη» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση του Ντιμπέιμπα, ωστόσο, συνέχισε την πρόκληση καθώς ακύρωσε το σχέδιο πτήσης του Νίκου Δένδια προς τη Βεγγάζη, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να εισέλθει στο FIR της Μάλτας και από εκεί να κατευθυνθεί προς την Ανατολική Λιβύη, όπου και προσγειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί.

Στη Βεγγάζη ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Χαλίφα Χαφτάρ, με τον στρατάρχη να καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και να εκφράζει την ενόχλησή του για την τουρκική επιρροή στην κυβέρνηση της Τρίπολης. Αργότερα ενημέρωσε βουλευτές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για τα παράλογες τουρκικές αιτιάσεις.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας «είχα την ευκαιρία να εξηγήσω τις ελληνικές θέσεις και μάλιστα εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εξωτερικών τους έδωσαν λεπτομέρειες για το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Η αποφασιστική στάση του έλληνα ΥΠΕΞ, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Τρίπολης καθώς ο σχεδιασμός της «ναυάγησε».

Μετά από το διπλωματικό επεισόδιο η προσωρινή κυβέρνηση, ανακάλεσε τον επιτετραμμένο της στην Αθήνα για διαβουλεύσεις.

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Μοχάμεντ Χαμούντ, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στη στάση του Νίκου Δένδια.

Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του το λιβυκό ΥΠΕΞ μετά το διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Νίκο Δένδια στη χώρα τόνισε: «καταδικάζουμε και θα αντιδράσουμε».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Libya Review» το ΥΠΕΞ της Λιβύης αναφέρει πως ο «Νίκος Δένδιας έφτασε στην Τρίπολη αλλά αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο και λίγο αργότερα αποφάσισε να αναχωρήσει. Η υπουργός Εξωτερικών Najla Al-Mangoush τον περίμενε για να τον υποδεχτεί». Μάλιστα, το ΥΠΕΞ αναφέρει πως «καταδικάζουμε την πράξη αυτή και θα αναλάβουμε δράση».

