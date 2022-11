«Το διπλωματικό επεισόδιο πιθανότατα θα επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και διοίκησης της Τρίπολης της Λιβύης». Σε αυτή την εκτίμηση προχωρά του έγκυρο Politico αναφορικά με το περιστατικό με πρωταγωνίστρια την ΥΠΕΞ της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Λιβύης, Νάιλα Μανγκούς, και τον Νίκο Δένδια.

Κι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο αν κρίνει κανείς από τις αντιδράσεις κάθε «στρατοπέδου» για την επίσκεψη του έλληνα υπουργού Εξωτερικών.

Η μεν Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) -της οποίας η θητεία έχει λήξει- που εδρεύει στην Τρίπολη φαίνεται πως ταυτίζεται πλήρως με τις θέσεις της Αγκυρας, με την οποία άλλωστε τον περασμένο Οκτώβριο υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία για ενεργειακές έρευνες, ως συνέχεια της συμφωνίας των δύο πλευρών για τα θαλάσσια σύνορα που είχε σφραγιστεί τον Νοέμβριο του 2019. Μάλιστα, η Αγκυρα -μέσω του τουρκικού Τύπου- έσπευσε να κάνει λόγο για πρόκληση της ελληνικής πλευράς και για φιάσκο του Νίκου Δένδια.

Η δε Αθήνα, με την οποία ευθυγραμμίζεται και η Αίγυπτος, επισημαίνει πως η θητεία της κυβέρνησης της Τρίπολης έχει λήξει και δεν έχει τη νομιμοποίηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας. Στόχος της, άλλωστε, είναι να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Όπως έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο Νίκος Δένδιας Η Ελλάδα θέλει να έχει συνομιλίες με τη Λιβύη, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, «αλλά με την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές και θα εκπροσωπεί την πραγματική βούληση του λαού της Λιβύης».

Στο πλευρό της Αθήνας βρίσκεται η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με τον πρόεδρο Αγκίλα Σάλεχ Ίσα να καταδικάζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια, κάτι που έκαναν και οι επικεφαλής των αρμόδιων επιτροπών με τους οποίους συναντήθηκε ο έλληνας ΥΠΕΞ.

The Foreign Minister of the Libyan transitional Government tried to force her presence at the airport so that I would have to meet with her. As a result, I cut short my visit to Tripoli and departed for Benghazi, where I outlined 🇬🇷 positions (statement in Benghazi, 🇱🇾). pic.twitter.com/HvXWb7NsBK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022