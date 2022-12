Δύο ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο πρώην πρόεδρος και εκ νέου επίδοξος προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών το 2024, Ντόναλντ Τραμπ, φιλοξένησε μεταξύ άλλων τον νεοναζιστή και πολιτικά υπερφιλόδοξο ράπερ Κάνιε Γουέστ για δείπνο στο θέτετρό του και πολιτικό αρχηγείο του, το Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Παρών στο δείπνο ήταν επίσης ένας έτερος διαβόητος αντισημίτης: ο ακροδεξιός υπέρμαχος της «υπεροχής της λευκής φυλής», Νικ Φουέντες.

Παραδόξως ίσως για πολλούς, αυτός που προκάλεσε εξ αρχής τις πιο οργισμένες αντιδράσεις δεν ήταν ο εξτρεμιστής ράπερ με πάνω από 31 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ο σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό Φουέντες.

Σε αντίθεση με τον Κάνιε Γουέστ -που έγινε αρχικά διάσημος από τις επιτυχίες στο Billboard chart και τον θυελλώδη γάμο του με την Κιμ Καρντάσιαν και από πέρυσι τον Αύγουστο άλλαξε το όνομά του στο μονοσύλλαβο «Ye» («εσείς»)- ο 24χρονος αρνητής του Ολοκαυτώματος και θαυμαστής του Αδόλφου Χίτλερ περνούσε μέχρι σήμερα σχεδόν απαρατήρητος στο φόντο του πολιτικού περιθωρίου.

Μόλις μέσα στην τελευταία πενταετία ωστόσο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σκληροπυρηνικά μέλη της αμερικανικής ακροδεξιάς, και δη με ισχυρές διασυνδέσεις.

Hey media, I notice you keep using 5 year old pics of Nick Fuentes. Here are some more recent ones. pic.twitter.com/i0Qd6lxjSN

— White Pill Prole (@WhitePillProl) November 29, 2022