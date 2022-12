Συνήθως, όταν χρησιμοποιούμε το ΑΤΜ κρύβουμε με το σώμα μας την οθόνη και προσπαθούμε να μην φανεί ο κωδικός και το υπόλοιπο του λογαριασμού μας.

Ωστόσο, ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, κάθε άλλο παρά διακριτικό είναι. Τι κάνει και είναι διαφορετικό από αυτά που συναντάμε στους κεντρικούς δρόμους;

Μόλις ο πελάτης τοποθετήσει τη χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα, τραβάει μία φωτογραφία του και την εμφανίζει σε μια οθόνη.

Η οθόνη αυτή όμως είναι στην πραγματικότητα ένας πίνακας κατάταξης, που δείχνει όλους όσους χρησιμοποιούν το ΑΤΜ στο χώρο και τους ταξινομεί ανάλογα με το πόσα χρήματα έχουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Τον πίνακα μπορούν να τον δουν όλοι όσοι περνούν από το σημείο ή χρησιμοποιούν το ATM για ανάληψη.

Αυτή τη στιγμή, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ένας άνδρας με μούσι και ροζ μπλουζάκι, που έχει στον λογαριασμό του 2,9 εκατ. δολάρια.

Μιλώντας στο CNN ο συνιδρυτής της MSCHF, Daniel Greenberg, ανέφερε ότι η Art Basel του Miami Beach επιλέχθηκε για την τοποθέτηση του ATM καθώς είναι ένα μέρος όπου πάρα πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε επιδείξεις πλούτου, νοικιάζοντας Lamborghini και φορώντας Rolex. Το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί μελλοντικά και σε άλλα σημεία.

This is a real ATM at Art Basel that puts your bank account balance & photo on a leaderboard for all to see 👀 pic.twitter.com/ZaZ7evp5Hc

— Joel Franco (@OfficialJoelF) December 1, 2022