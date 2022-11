«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η κατάσταση στην Κίνα με την πολιτική «zero Covid», με τους κατοίκους στην πόλη Γκουανγκτζού να κατεβαίνουν στους δρόμους να διαδηλώσουν κατά της παράτασης του lockdown και να έρχονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της τάξης.

Εδώ και ένα μήνα, ένα μέρος των 18 εκατ. κατοίκων της μητρόπολης αυτής στη νότια Κίνα τέθηκε σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις, λόγω της έξαρσης της επιδημίας.

Τα περισσότερα θετικά κρούσματα της μεγαλούπολης εντοπίζεται στην περιοχή Χαϊτζού, όπου κατοικούν περίπου 1,8 εκατ. κάτοικοι. Χθες, οι αρχές αποφάσισαν να παρατείνουν έως αύριο, Τετάρτη, το βράδυ το lockdown που ισχύει στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.

Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους κατοίκους της Χαϊτζού, μιας περιοχής όπου μένουν κυρίως φτωχότερα εργατικά στρώματα.

Οι πολίτες στην περιοχή αυτή έχουν καταγγείλει ότι δεν πληρώνονται αν δεν παρουσιαστούν στη δουλειά τους, ενώ παραπονιούνται και για ελλείψεις τροφίμων και εξωφρενικές τιμές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν χθες βράδυ στο Διαδίκτυο, φαίνονται εκατοντάδες κάτοικοι να διαδηλώνουν στους δρόμους.

Κάποιοι, σε μικρές ομάδες, έσπασαν τα μεγάλα πλαστικά οδοφράγματα που χρησιμεύουν για να τεθούν υπό περιορισμό κτίρια ή ολόκληρες γειτονιές.

riots in the Haizhu district of the #Chinese city of #Guangzhou after more restrictive measures placed by the government, which continues it zero Covid policy.

