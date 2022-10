Οι γυναίκες σε υψηλές θέσεις εγκαταλείπουν τις εταιρείες τους με τον υψηλότερο ρυθμό που έχει σημειωθεί ποτέ, και το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ανώτερες θέσεις που εγκαταλείπουν τη δουλειά τους είναι το μεγαλύτερο που υπήρξε ποτέ, σύμφωνα με νέα στοιχεία από το LeanIn.org και τη McKinsey & Company, η οποία άρχισε να παρακολουθεί αυτούς τους αριθμούς το 2015.

Στην έκθεσή τους «Women in the Workplace», στην οποία συμμετείχαν 22.000 γυναίκες και 18.000 άνδρες, οι Lean In και McKinsey & Co. διαπίστωσαν ότι είναι όλο και πιο σημαντικό για τις γυναίκες να εργάζονται σε εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην επαγγελματική ανέλιξη, την ευελιξία, την ευημερία των εργαζομένων, καθώς και την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ενσωμάτωση – και εγκαταλείπουν τις εταιρείες τους σε πρωτοφανή αριθμό όταν αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται.

Το Lean In και η McKinsey & Co. αποκαλούν αυτή τη μαζική έξοδο «The Great Breakup» -«Ο Μεγάλος Χωρισμός».

Οι εταιρείες διατρέχουν επίσης τεράστιο κίνδυνο να χάσουν νεαρές γυναίκες για τους ίδιους λόγους που οδηγούν τις γυναίκες ηγέτες να παραιτηθούν, καθώς τα θέματα αυτά είναι ακόμη πιο σημαντικά για τις γυναίκες κάτω των 30 ετών.

«Ας είμαστε σαφείς: Οι γυναίκες δεν λένε ότι δεν θέλουν να δουλέψουν» λέει στο CNBC Make It η Lareina Yee, σύμβουλος της McKinsey & Co.

«Χωρίζουν με εταιρείες επειδή είναι σίγουρες ότι θα έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν κάπου αλλού, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί… αυτό δείχνει ότι η αφοσίωση έχει τα όριά της».

Οι γυναίκες δεν θέλουν να επιστρέψουν στη «συνήθη λειτουργία»

Δυόμισι χρόνια μετά την πανδημία του κοροναϊού, η νέα έρευνα του Εθνικού Κέντρου Γυναικείου Δικαίου δείχνει ότι καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες επιστρέφουν στο εργατικό δυναμικό η υπομονή τους, όμως, εξαντλείται καθώς οι εταιρείες τις πιέζουν να επιστρέψουν στη «συνήθη λειτουργία» απαιτώντας περισσότερο χρόνο στο γραφείο και αφήνοντας τις συζητήσεις σχετικά με την ψυχική υγεία των εργαζομένων και την ποικιλομορφία, την ισότητα και τη συμπερίληψη στο περιθώριο.

Οι εργαζόμενες γυναίκες στις ΗΠΑ είναι μεταξύ των πιο στρεσαρισμένων εργαζομένων παγκοσμίως, σύμφωνα με νέα έρευνα της Gallup. Και καθώς συνεχίζουν να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες στο σπίτι και στην εργασία, βιώνουν εξουθένωση και εξάντληση σε υψηλότερα ποσοστά από τους άνδρες.

Η αλλαγή που οδηγεί περισσότερες γυναίκες-διευθύντριες να υποβάλουν την προειδοποίηση των δύο εβδομάδων, όπως το βλέπει η Thomas, είναι ότι αυτές οι γυναίκες έχουν δει τι είναι κατά βάθος εφικτό όταν οι εταιρείες «δεσμεύονται πραγματικά για κάτι», είτε πρόκειται πιο ευέλικτα ωράρια είτε για τις απαιτήσεις από τη διοίκηση.

Η Thomas συνεχίζει: «Οι γυναίκες θέλουν να δουλεύουν για οργανισμούς που παραμένουν δεσμευμένοι στα στις υποσχέσεις τους και οδηγούν σε θετικές αλλαγές την κοινωνία».

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αγωνίζονται για να αναρριχηθούν στην εταιρική ιεραρχία

Περισσότερες από τις μισές (58%) γυναίκες κάτω των 30 ετών δηλώνουν ότι η επαγγελματική ανέλιξη έχει γίνει πιο σημαντική γι’ αυτές τα τελευταία δύο χρόνια, σε σύγκριση με το 31% των γυναικών-διευθυντών. Η γενιά Z και οι millennials αναζητούν τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης περισσότερο από ό,τι άλλες γενιές, όπως έχουν δείξει πολυάριθμες μελέτες, και αυτό κατατάσσεται σταθερά ως κορυφαία προτεραιότητα για τις νεότερες γενιές όταν επιλέγουν έναν νέο εργοδότη.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες κάτω των 30 ετών, προσθέτει η Yee, οι οποίες καταλαβαίνουν ότι «το να έχεις μια θέση έχει σημασία και είναι πιο πρόθυμες να τη ζητήσουν».

Αλλά ενώ οι γυναίκες φιλοδοξούν να κατακτήσουν ανώτερες διοικητικές θέσεις όσο και οι άνδρες συνάδελφοί τους, η έκθεση διαπίστωσε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να βιώσουν μικροεπιθέσεις που υπονομεύουν το κύρος τους και αποθαρρύνουν την ικανότητά τους να εξελιχθούν σε μια εταιρεία.

Μόνο 1 στα 4 υψηλόβαθμα στελέχη είναι γυναίκα, σημειώνει η έκθεση. Πολύ λιγότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες προάγονται σε διευθυντικές θέσεις: Σε κάθε 100 άνδρες που προάγονται σε διευθυντική θέση, αντιστοιχούν μόνο 87 γυναίκες και 82 έγχρωμες γυναίκες.

«Πρόκειται για μια καταστροφική κατάσταση… δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς αρκετές γυναίκες στις ηγετικές θέσεις και τώρα έχουμε περισσότερες γυναίκες που εγκαταλείπουν ηγετικούς ρόλους» λέει η Thomas. «Σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται δραματικά στην ανώτερη ηγεσία, αυτά τα δύο προβλήματα μαζί δημιουργούν ένα τρομερό διπλό χτύπημα για τις εταιρείες που προσπαθούν να κρατήσουν τις γυναίκες-στελέχη».

*Με στοιχεία από cnbc.com