Η έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, απασχολεί όλες τις τελευταίες ώρες τον διεθνή Τύπο. Από τη μία ερευνάται πώς ακριβώς έγινε η φονική και καταστροφική έκρηξη, από την άλλη υπάρχει το μεγάλο ερώτημα πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αντιδράσει μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του ότι θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο ρωσικό έδαφος.

Το CNN, σε ανάλυσή του, παρουσιάζει όλα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για την έκρηξη και τις επιπτώσεις της.

Η ακριβής αιτία της έκρηξης παραμένει ασαφής. Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξερράγη ένα φορτηγό με καύσιμα, αλλά δύο ανοίγματα της οδικής διάβασης προς την κατεύθυνση της Κριμαίας φαίνεται ότι κατέρρευσαν. Μια πυρκαγιά που ακολούθησε κατέκαψε μια σειρά από φορτηγά με καύσιμα σε ένα ξεχωριστό τμήμα της γέφυρας.

Εικόνες της γέφυρας του Κερτς που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ότι ένα τμήμα του οδοστρώματος της γέφυρας οχημάτων και σιδηροδρόμου είχε πέσει στη θάλασσα. Φλόγες φαίνονταν να καίνε τα σιδηροδρομικά βαγόνια που βρίσκονταν από πάνω.

Η γέφυρα διασχίζει το στενό του Κερτς, το οποίο συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική Θάλασσα, στην οποία βρίσκονται βασικά ουκρανικά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης. Για τη Ρωσία, η γέφυρα συμβολίζει τη φυσική «επανένωση» της Κριμαίας με τη ρωσική ενδοχώρα. Από τη γέφυρα μεταφέρονται τα αναγκαία αγαθά για την Κριμαία – όπως καύσιμα – και έχει χρησιμοποιηθεί τακτικά για την προμήθεια όπλων και καυσίμων στις ρωσικές δυνάμεις.

Ουκρανοί αξιωματούχοι άρχισαν να απαντούν για την πυρκαγιά χωρίς να αναγνωρίζουν άμεσα ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την έκρηξη, με πολλές από τις απαντήσεις να είναι θριαμβευτικές.

Η επίθεση έγινε την επομένη της συμπλήρωσης των 70 ετών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ολεξίι Ντανίλοφ δημοσίευσε βίντεο με τη γέφυρα στις φλόγες, με ένα τεράστιο τμήμα του οδοστρώματος να καταρρέει στο νερό, μαζί με ένα παράλληλο βίντεο με τη Μέριλιν Μονρόε να τραγουδάει το «Happy Birthday, Mister President». Άλλοι στο διαδίκτυο συνέκριναν την επίθεση στη γέφυρα με τη βύθιση τον Απρίλιο από την Ουκρανία του πολεμικού πλοίου του ρωσικού πολεμικού ναυτικού Moskva.

Secretary of the National Security and Defense Council of #Ukraine Oleksiy Danilov published a video of a burning bridge, combining them with Marilyn Monroe singing «Happy Birthday, Mr. President». pic.twitter.com/jRJIeVS5Gt

Σε μια σύντομη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας αντέδρασε στην έκρηξη, λέγοντας: «Το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων Moskva και η γέφυρα του Κερτς – δύο διαβόητα σύμβολα της ρωσικής εξουσίας στην ουκρανική Κριμαία – έχουν βυθιστεί. Τι είναι το επόμενο στη σειρά, Ρώσοι;».

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies?

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022