Αποκαταστάθηκε η περιορισμένη κίνηση των οχημάτων στις λωρίδες που δεν καταστράφηκαν από την πρωινή έκρηξη στη Γέφυρα της Κριμαίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι το ρωσικό υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι η οδική κίνηση των οχημάτων θα αποκατασταθεί σύντομα στις λωρίδες της Γέφυρας της Κριμαίας που δεν έπαθαν καταστροφές από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κίνηση θα είναι περιορισμένη στη διέλευση της γέφυρας προς εναλλακτικές κατευθύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στη γέφυρα, που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας, οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, όπως ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη:

Even closer images of the Crimean Bridge, fire seems to have burnt itself out. pic.twitter.com/AdO3yabZjh

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022