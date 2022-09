Αυτό θα πει να δίνεις το καλό παράδειγμα για την ενεργειακή κρίση! Όταν είσαι, μάλιστα, υπουργός μιας κυβέρνησης και «απαιτείς» από τον κόσμο να εξοικονομήσει ενέργεια α λα… παλαιά – εν ολίγοις, να παγώσει, αντί να πεινάσει από τα ιλιγγιώδη ποσά των λογαριασμών – πρέπει να το κάνεις πρώτος.

Έτσι σκέφτηκαν οι Γάλλοι υπουργοί, οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί Σεπέμβριο μήνα (πού να μπει και Δεκέμβριος!), με μπουφάν και ζιβάγκο αντί για κοστούμια, σε μια προσπάθεια να δώσουν το παράδειγμα στους πολίτες να τυλίγονται ζεστά, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να πληρώσει τη θέρμανση αυτό το χειμώνα.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι, όμως, επιτέθηκαν στα… πρωτότυπα «μηνύματα» της κυβέρνησης Μακρόν για τη χειμερινή της γκαρνταρόμπα, λέγοντας πως μοιάζουν με… νταντάδες και ότι είναι εκτός επαφής με τους αγώνες των ανθρώπων για την ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος ζωής, γράφει ο βρετανικός Guardian.

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία ηγείται του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο, έκανε μια σύγκριση με τη βασίλισσα της Γαλλίας Μαρία Αντουανέτα, γράφοντας στο Twitter: «Δεν έχετε αρκετή θέρμανση; Αφήστε τους να φορούν κασμίρ», «ανεβάζοντας» φωτογραφία του Γάλλου ΥΠΟΙΚ, Μπρούνο Λε Μερ.

Αφού ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν τη θέρμανσή τους, η πρωθυπουργός, Ελιζαμπέθ Μπορν, προκάλεσε κατάπληξη και ειρωνικά σχόλια αυτή την εβδομάδα, όταν πραγματοποίησε σύσκεψη στο γραφείο της φορώντας ένα φουσκωτό μπουφάν με φερμουάρ.

Pendant le « col roulé gate » de @BrunoLeMaire … la PM @Elisabeth_Borne ne veut pas être en reste et continue à arborer une doudoune lors de ses entretiens à Matignon (à l’intérieur). Ici hier avec le maire de Lyon @Gregorydoucet . #sobriétéenergétique pic.twitter.com/bH6s3MKzR1

Η Μπορν ανέβασε στο Twitter αρκετές φωτογραφίες με το καπιτονέ μπουφάν της στη δουλειά.

Pour répondre aux défis du pays, je veux bâtir un nouveau partenariat entre l’Etat et les grandes villes. Transition écologique, plein emploi et cohésion des territoires, c’est par le travail commun entre le Gouvernement et @France_urbaine que nous avancerons. pic.twitter.com/DHHNKNKBKG

— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 27, 2022