Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη ενδέχεται να βρεθεί ο Άλεκ Μπάλντουιν για τον θανατηφόρο τραυματισμό της Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», σύμφωνα με την εισαγγελέα της κομητείας Σάντα Φε, Mary Carmack-Altwies.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Οικονομικού Συμβουλίου του Νέου Μεξικού που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, η εισαγγελέας ζήτησε και πήρε έκτακτη χρηματοδότηση για τη συνέχιση της έρευνας σχετικά με την τραγωδία που έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με βίντεο της συνεδρίασης που είδε το People η εισαγγελέας ανέφερε ότι «βρισκόμαστε εν αναμονή ίσως και λίγων ημερών πριν λάβουμε την τελική έκθεση από το γραφείο του σερίφη» και «ενδεχομένως να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε ένα έως τέσσερα άτομα».

Σε επιστολή της προς το Οικονομικό Συμβούλιο του Νέου Μεξικού, που δημοσίευσε το Deadline, αναφέρει: «Ένας από τους πιθανούς κατηγορούμενους είναι ο γνωστός ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν. Θα μπορούσαν να υπάρξουν τέσσερις ξεχωριστές ποινικές δίκες».

Μέσω του People ο δικηγόρος του Μπάλντουιν, Λουκ Νίκας, απαντά πως «η εισαγγελέας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει λάβει την έκθεση του σερίφη ούτε έχει λάβει αποφάσεις. Πρέπει να της δοθεί ο χρόνος να εξετάσει το θέμα χωρίς αβάσιμες εικασίες και υπονοούμενα».

