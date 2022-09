Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μια 33χρονη γυναίκα στις ΗΠΑ, ενώ βρισκόταν σε σταθμό του μετρό στη Νέα Υόρκη. Ένας 41χρονος την πλησίασε και προσπάθησε να της πιάσει κουβέντα, όταν όμως τον αγνόησε, εκείνος την ξυλοκόπησε.

Το τραγικό περιστατικό, σημειώθηκε το απόγευμα της 20ης Σεπτεμβρίου σε σταθμό του μετρό στη Νέα Υόρκη. Την 33χρονη Elizabeth Gomes επιχείρησε να σώσει από τον βάναυσο ξυλοδαρμό της ένας περαστικός, ο οποίος κατάφερε τελικά να αποσπάσει την προσοχή του δράστη.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει τον άντρα να σέρνει την 33χρονη στο πάτωμα, να την ρίχνει στον τοίχο, να την γρονθοκοπεί και να την κλωτσά επανειλημμένα στο πρόσωπο και στο σώμα. Τo θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

«Ξέρετε πόσο φοβάμαι τώρα; Δεν ήμουν ποτέ ένας άνθρωπος που φοβόταν», δήλωσε η 33χρονη. Όπως λέει, πονάει ακόμη και έχει κοιμηθεί ελάχιστα εδώ και μία εβδομάδα μετά την επίθεση.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση:

This was posted to Reddit from the Howard Beach–JFK Airport station in Queens. I believe it was recorded very recently. pic.twitter.com/RoqHar325c

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) September 24, 2022