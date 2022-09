Σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά των ακτών της Ανκούδ στη Χιλή, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο βρισκόταν 157 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Ανκούδ και το εστιακό βάθος ήταν μικρό, 10 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Άλλες μετρήσεις δίνουν ελάχιστα πιο κάτω το μέγεθος της σεισμικής δόνησης, ενώ μέχρι τώρα, σύμφωνα με το Telesur, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

A magnitude 6.1 earthquake has been reported by USGS in Southern Chile, off the coast of Ancud #Chile. No reports of damages pic.twitter.com/ei3aUjaJhv

— teleSUR English (@telesurenglish) September 23, 2022