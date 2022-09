Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε στην πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικό σήμερα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, σε απόσταση 81 χιλιομέτρων από την πόλη Κοαλκομάν, διευκρίνισε το EMSC.

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης των ΗΠΑ.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.7 || 30 km S of #Aguililla (#Mexico) || 7 min ago (local time 01:16:11). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/1a0i9AGuC2

— EMSC (@LastQuake) September 22, 2022