Εντείνει τον ενεργειακό πόλεμο κατά της Δύσης ο Βλαντίμιρ Πούτιν με την Gazprom να ανοιγοκλείνει την κάνουλα του φυσικού αερίου και την Ευρώπη να τρομοκρατείται.

Οι χώρες, η μία μετά την άλλη, ανακοινώνουν μέτρα, με το μεγάλο στοίχημα να είναι αν η ενότητα της Δύσης θα «σπάσει».

Η νεότερη εξέλιξη στον ενεργειακό εκβιασμό που ασκεί η Ρωσία στην Ευρώπη, περνώντας στην αντεπίθεση για τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί, με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία, είναι η ανακοίνωση της Gazprom για παράταση στη διακοπή λειτουργίας του Nord Stream 1.

Έτσι, για τέσσερις και όχι για τρεις ημέρες, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, θα διακοπούν τελικά οι ροές φυσικού αερίου μέσω του αγωγού, κλείνοντας την στρόφιγγα από 31 Αυγούστου ως 3 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η άντληση φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1 θα διακοπεί από τις 04:00 ώρα Μόσχας στις 31 Αυγούστου έως τις 04:00 ώρα Μόσχας στις 3 Σεπτεμβρίου, λόγω επισκευών της μοναδικής εναπομείνασας μονάδας συμπιεστή φυσικού αερίου που βρίσκεται σε λειτουργία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Gazprom στην πλατφόρμα πληροφοριών Seeburger, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Η άντληση φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream θα διακοπεί από τις 04:00 ώρα Μόσχας στις 31 Αυγούστου έως τις 04:00 ώρα Μόσχας στις 3 Σεπτεμβρίου. λόγω επισκευής της μοναδικής μονάδας άντλησης αερίου που παραμένει σε λειτουργία», αναφέρει η ανακοίνωση της Gazprom.

Όταν επανέλθει η λειτουργία, μετά δηλαδή από την ολοκλήρωση των επισκευών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Gazprom, θα αρχίσουν εκ νέου οι ροές των 33 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ημερησίως.

Το κλείσιμο της «στρόφιγγας» αναμένεται να πλήξει περισσότερο τον εφοδιασμό φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς ο αγωγός ήδη λειτουργεί με μόνο το 20% της χωρητικότητάς του.

Η πλήρης χωρητικότητα του Nord Stream 1 είναι 167 εκατ. κυβικά μέτρα ανά ημέρα.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση σχετικά με τη λειτουργία του Nord Stream 1.

Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στις ρωσικές εξαγωγές αερίου προς την Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord Stream 1 εκτός από τα τεχνολογικά προβλήματα που προκάλεσαν οι δυτικές κυρώσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την Τρίτη, μία ημέρα πριν από άλλη μία προγραμματισμένη διακοπή λόγω εργασιών συντήρησης.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί στην Ευρώπη στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, εν μέσω «σφιχτού» εφοδιασμού από τη Ρωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει την εκδοχή της Μόσχας ότι φταίνε προβλήματα στην τουρμπίνα και οι κυρώσεις.

Η Γαλλία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό ως «πολεμικό όπλο», καθώς η Gazprom μείωσε τις παραδόσεις σε μία από τις κυριότερες γαλλικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την Engie.

#BREAKING Gazprom says to suspend gas supplies to France’s Engie from Thursday pic.twitter.com/OP9e7Z5ey7

— AFP News Agency (@AFP) August 30, 2022