Τρεις σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν χθες Κυριακή από ισραηλινά πλήγματα στη Συρία, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Με αρκετούς πυραύλους»

«Ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε πλήγμα με αρκετούς πυραύλους (…) στοχεύοντας τοποθεσίες γύρω από τη Δαμασκό. Αυτό συμπίπτει με μια άλλη επίθεση, που στόχευσε θέσεις νότια της (επαρχίας) Ταρτούς», στην ακτή, μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν εκεί.

Israeli aircraft attacked the coastal Syrian city of #Tartus and killed 3 Syrian soldiers. according to local sources, Israeli jets got through Lebanese territory to enter #Syria. pic.twitter.com/m1SmNFNkx3 — Middle East In The Field (@med_east_field) August 14, 2022

Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, μετέδωσε το πρακτορείο, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.

Από τον Λίβανο

Οι συριακές αεροπορικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν «εχθρικούς στόχους» στον ουρανό (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) πάνω από την Ταρτούς και στα βουνά Καλαμούν κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Video showcasing the Israeli missile heading towards syria over Lebanese airspace #Syria #حربي_بالأجواء pic.twitter.com/EaGyzWO18k — leb news (@Lebnews2004) August 14, 2022

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ισραηλινά αεροπλάνα από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει αναφορές για πιθανή επίθεση στη Συρία.

BREAKING 🇸🇾 : Israeli jets are targeting a site Syrian in the coastal Syrian city of #Tartus. ♦️Air defenses are engaging “hostile targets” over the area, without elaborating – The Syrian state-run SANA broadcaster says #Lebanon #Syria #Israel pic.twitter.com/FQIeLtQmRm — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) August 14, 2022

Το Ισραήλ πραγματοποιεί επιδρομές εδώ και χρόνια εναντίον ιρανικών ή υποστηριζόμενων από το Ιράν στόχων στη Συρία, όπου η Τεχεράνη έχει αναπτύξει δυνάμεις για την υποστήριξη του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ από την έναρξη του πολέμου στη χώρα το 2011.

Το πλοίο με τα σιτηρά

Το πρώτο πλοίο που αναχώρησε από την Ουκρανία βάσει συμφωνίας για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών από τη χώρα πριν δύο εβδομάδες, πλησιάζει το συριακό λιμάνι Ταρτούς, δήλωσαν νωρίτερα χθες στο Reuters δύο ναυτιλιακές πηγές.

