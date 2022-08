Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι την Τετάρτη σε παιδικό σταθμό στην επαρχία Τζιανσί της νοτιοανατολικής Κίνας.

Την εν λόγω είδηση μετέδωσε το AFP, επικαλούμενο την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης που εισέβαλε στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό στην κομητεία Anfu «φορούσε καπέλο και μάσκα», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 48χρονος ύποπτος διαφεύγει της σύλληψης.

