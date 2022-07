Είναι ωραίο καμιά φορά οι επιχειρηματίες να σκέφτονται… out of the box. Να τολμούν να πραγματοποιήσουν δηλαδή ακόμη και την πιο τρελή, ευφάνταστη ιδέα τους. Κάτι τέτοιο έκαναν και οι ιδιοκτήτες του Modern Toilet Restaurant στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, όπου δημιούργησαν ένα εστιατόριο με κεντρικό του θέμα την τουαλέτα.

Τι εννοούμε; Τα πάντα μέσα, από τα καθίσματα, μέχρι το φαγητό έχουν εμπνευστεί από το αγαπημένο αυτό «μέρος».

Έτσι, με το που μπαίνει κάποιος στο μαγαζί αντικρίζει μια σειρά από λεκάνες στις οποίες μπορεί να καθίσει και να δειπνήσει, καθώς και πολλά διακοσμητικά στους τοίχους και στον χώρο, τα οποία παραπέμπουν σε περιττώματα.

Αντί να προκαλεί αίσθημα αηδίας πάντως, το εστιατόριο έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο να κάνει χιλιάδες τουρίστες από όλο τον πλανήτη να το επισκεφτούν. Η επιτυχία του είναι τέτοια που από το 2004 όταν και άνοιξε το πρώτο στην πρωτεύουσα, στη συνέχεια άνοιξαν άλλα δύο στην Ταϊβάν.

Τα πιάτα του Modern Toilet Restaurant είναι επίσης εμπνευσμένα από την τουαλέτα, σερβίρονται μέσα σε μίνι λεκάνες, ενώ τα ποτά έρχονται μέσα σε ουροσυλλέκτες. Όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, το παγωτό σοκολάτα έχει την τιμητική του στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Δεν λείπουν βέβαια και τα «ατυχήματα», με κάποιους πελάτες να έχουν μπερδευτεί και να έχουν χρησιμοποιήσει όντως κάποια τουαλέτα-κάθισμα για την ανάγκη τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάος στο εστιατόριο. Άλλοι πάλι, ίσως νόμιζαν ότι θα δοκιμάσουν κανονικά περιττώματα και έφυγαν απογοητευμένοι.