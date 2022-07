Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως η χώρα του θα επικρατήσει στην Ουκρανία και θα ορίσει τους όρους για μια μελλοντική συμφωνία με το Κίεβο.

«Η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της. Θα υπάρξει ειρήνη με τους όρους μας», είπε ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

