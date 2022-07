Ο θρυλικός δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών και «πατέρας» του Metal Gear Solid απείλησε πως θα προχωρήσει σε μηνύσεις για τις ψευδείς αναρτήσεις που τον παρουσιάζουν ως… τον δολοφόνο του ιάπωνα πρώην πρωθυπουργού, Σίνζο Άμπε.

Σύμφωνα με το BBC, ο Hideo Kojima συνδέθηκε με τον πυροβολισμό του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας σε φωτογραφίες στον ιστότοπο 4chan. Οι εικόνες κοινοποιήθηκαν από γάλλο εθνικιστή πολιτικό και μεταδόθηκαν από πλήθος ΜΜΕ.

Η Kojima Productions δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και φημών που μεταφέρουν ψευδείς πληροφορίες».

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022