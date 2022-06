Αγωνία τέλος για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς ο Στέφεν Κάρι θα δώσει κανονικά το παρών στο Game 4 των τελικών του ΝΒΑ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.

Ο σούπερσταρ των «πολεμιστών» έδωσε κανονικά το παρών στο shootaround της Παρασκευής (10/6) και τέθηκε στη διάθεση του Στιβ Κερ, ο οποίος και θα τον χρησιμοποιήσει χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με την Κέντρα Άντριους.

Θυμίζουμε πως ο «Στεφ» είχε χτυπήσει στο αριστερό του πόδι, κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού στη Βοστόνη, όμως ο τραυματισμός δεν φάνηκε ικανός να τον κρατήσει εκτός από το πιο σημαντικό ματς της σειράς μέχρι στιγμής.

O Κάρι, στα 36 λεπτά που τον χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο ο Στιβ Κερ στους τελικούς, καταγράφει 31,3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ.

