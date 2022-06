Για επιστροφή στο NBA ψάχνεται ο Μάικ Τζέιμς σύμφωνα με ανάρτηση του «NetsDaily» στο Twitter! O Αμερικανός άσος, που τη σεζόν 2020-2021 αγωνίστηκε για 22 παιχνίδια με τη φανέλα των Νετς, φέρεται να επιθυμεί να σμίξει ξανά με τον καλό του φίλο Κέβιν Ντουράντ στο Μπρούκλιν.

Ο Τζέιμς προέρχεται από πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Μονακό στην Euroleague, όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά. Θυμίζουμε πως ο KD είχε παρακολουθήσει ως καλεσμένος του Τζέιμς το Game 4 της σειράς στο Μόντε Κάρλο ενώ είχε έρθει και στο ΣΕΦ όπου είδε τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν την πρόκριση στο Final 4.

Ο Αμερικανός σκόρερ θέλει να επιστρέψει στους Νετς και μένει να δούμε πόσο εφικτό είναι αυτό. Στην παρουσία του στο Μπρούκλιν ο Τζέιμς είχε καταγράψει 7,7 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 13 αγώνες της κανονικής διάρκειας, ενώ αγωνίστηκε και σε 9 παιχνίδια των playoffs με 3,7 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

Mike James is interested in reuniting with Kevin Durant and playing in Brooklyn again, an NBA insider tells NetsDaily. James played for Brooklyn in 2020-21. KD traveled to Monaco and Greece last month to watch James play in Euroleague.

