Όπως είχε διαρρεύσει νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επί της αρχής να περικόψουν το 90% των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, επιλύοντας το αδιέξοδο με την Ουγγαρία σχετικά με τις σκληρότερες κυρώσεις του μπλοκ στη Μόσχα από την εισβολή στην Ουκρανία τρεις μήνες πριν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, διπλωμάτες αναφέρουν ότι η συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για να τεθούν σε ισχύ τα άλλα μέτρα του έκτου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας, της Sberban από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT.

«Συμφωνία για την απαγόρευση εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ» έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε tweet στο τέλος της πρώτης ημέρας της διήμερης συνόδου κορυφής των 27 ηγετών του μπλοκ.

«Αυτό καλύπτει αμέσως περισσότερα από τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, μειώνοντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή. Μέγιστη πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο» υπογράμμισε.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.

It will allow a ban on oil imports from #Russia.

The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8

