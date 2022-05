Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 100% Λύκος (μεταγλωττισμένη) 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας Full Time ΑΙΝΜΠΟ: Πριγκίπισσα του Αμαζονίου (μεταγλωττισμένη) Την τρίτη μέρα Εφαρμογές τρόμου Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό Η μάχη του Στάλινγκραντ μέρος 1ο: ούτε ένα βήμα πίσω Η μάχη του Στάλινγκραντ μέρος 2ο: η νίκη Belfast Βερολίνο, η συμφωνία μιας μεγαλούπολης Το μαύρο κουτί Μπομπ ο χαρτοπαίχτης Σημείο βρασμού Φτηνά τσιγάρα Σινεμά ο Παράδεισος Σκοτεινή νοημοσύνη Ἀδάμ, ποῦ εἶ; Εγκλημα στον Νείλο Κατ' οίκον περιορισμός Doctor Strange in the multiverse of madness Ο πύργος του Downton 2: Μια νέα εποχή Ενέδρα Ενκάντο: Ενας κόσμος μαγικός (μεταγλωττισμένη) Τα πάντα όλα Φανταστικά ζώα: Τα μυστικά του Ντάμπλντορ Πύρινη οργή Η πένθιμη παρέλαση των ρόδων Ο νεκρός εραστής της Γκλόρια Το γυάλινο σπίτι Πείνα Ερωτική επιθυμία Δωμάτιο 108 Το κορίτσι με το βραχιόλι Η μορφή του δάσους Το μίσος Η νύχτα ανήκει στα θηρία Ας περιμένουν οι γυναίκες Καταραμένο κλάμα Χαμένοι στη Μετάφραση Λούκα (μεταγλωττισμένη) Το άνθος του κακού Παράλληλες μητέρες Παγιδευμένη Η μνήμη του δολοφόνου Mosquito State Nayak: Ο ήρωας Νικολίνα Υπόθεση Νοτόριους Offseason Επιχείρηση Κιμάς Ορκίζομαι! Post Mortem Queer Movie Nights Ruins Αίμα από το αίμα μου Οι γείτονες από πάνω Shakespeare's Sh*tstorm Slumber Party Massacre Σμύρνη μου αγαπημένη Sonic: Η ταινία 2 (μεταγλωττισμένη) Θεώρημα Το παιχνίδι των 100 κεριών Τα κακά παιδιά (μεταγλωττισμένη) Η πόλη και η πόλη Η ουρά του διαβόλου Ex Η Γαλλική αποστολή Ο κήπος των Φίτζι-Κοντίνι Ο μεγάλος Δικτάτωρ Η τελευταία μαρτυρία Η χαμένη πόλη Ο άνθρωπος απ'τον Βορρά Οι πικροδάφνες Τα ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ Η τελετή του κόκκινου βιβλίου Η θλίψη Ο κόσμος του Απού Νέα φρουρά Τρεις ευχές για την Σταχτοπούτα (μεταγλωττισμένη) Πάντα στο κόκκινο (μεταγλωττισμένη) Ουγκέτσου Μονογκατάρι Ουρουμπού Winona Ζόγια Original Τίτλος 100% Wolf (dubbed) 11th International Archaeological Film Festival À plein temps Ainbo: Spirit of the Amazon (dubbed) Al Tercer Día Apps Bad Luck Banging or Loony Porn Battle of Stalingrad part I Battle of Stalingrad part II Belfast Berlin: Symphony of a Great City Black Box Bob le Flambeur Boiling Point Cheap Smokes Cinema Paradiso Dark Cloud De Ty, Adame? Death on the Nile Delo Doctor Strange in the Multiverse of Madness Downton Abbey: A New Era Emboscada Encanto (dubbed) Everything Everywhere All at Once Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Firestarter Funeral Parade of Roses Ghosting Gloria Glasshouse Hunger In the Mood for Love L'ennemi La fille au bracelet La Forma del Bosque La Haine Las noches son de los monstruos Let the Women Wait Llanto Maldito Lost in Translation Luca (dubbed) Luz: The Flower of Evil Madres Paralelas Meander Memory Mosquito State Nayak Nikolina Notorious Offseason Operation Mincemeat Pledge Post Mortem Queer Movie Nights Ruins Sangue del mio sangue Sentimental Shakespeare's Sh*tstorm Slumber Party Massacre Smyrna Sonic The Hedgehog 2 (dubbed) Teorema The 100 Candles Game The Bad Guys (dubbed) The City and the City The Devil's Tail The Ex The French Dispatch The Garden of the Finzi-Continis The Great Dictator The Last Thing Mary Saw The Lost City The Northman The Oleanders The Pomegranates of Nagorno Karabakh The Red Book Ritual The Sadness The World of Apu The Young Guard Three Wishes for Cinderella (dubbeb) Turning Red (dubbed) Ugetsu monogatari Urubú Winona Zoya Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΦΛΕΡΥ ΔΙΑΝΑ ΑΝΕΣΙΣ ΚΙΝΗΜ/ΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ DIGITAL CINEMA ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΣΤΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΚΡΑΝ ΚΗΠΟΣ ΙΝΤΕΑΛ CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΑΙΓΛΗ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΕΛΙΖΕ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική