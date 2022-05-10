Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος με στόχο την δημιουργία ενός νέου πλαισίου συνεργασίας και ενίσχυσης των δράσεων πολιτισμού στην πόλη μας απηύθυνε πρόσκληση στους τοπικούς φορείς για υποβολή προτάσεων με θέμα την μουσική, την παράδοση, το θέατρο και γενικότερες πολιτιστικές δράσεις.
Στόχος του προγράμματος «Πόλη-Πολιτισμού», εκτός από τη υποστήριξη των καθιερωμένων εκδηλώσεων πολιτισμού στο Δήμο Παλλήνης που πλέον έχουν αναδειχθεί σε θεσμό, είναι και η δημιουργία νέων θεματικών δράσεων που θα αποτελέσουν την βάση για το ετήσιο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Δήμου. Στους σκοπούς της δράσης περιλαμβάνεται και η μεγιστοποίηση της ενεργής συμμετοχής των φορέων της πόλης μας καθώς και η διάχυση του θεατρικού – καλλιτεχνικού – ψυχαγωγικού προϊόντος στο ευρύ κοινό.
Ύστερα από την αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, σύνολο 26, εγκρίθηκαν από την αρμόδια επιτροπή 17 προτάσεις από 13 συλλόγους του Δήμου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 19.30 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΡΑΚΑ «ΕΡΓΑΝΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜAΪΟΥ – «Άνοιξη και πηλός»
1Ο ΚΥΚΛΟΣ- 10.30 ΜΕ 11.30
2Ο ΚΥΚΛΟΣ – 11.30-12.30
Ο κάθε κύκλος απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού με μέγιστη συμμετοχή 20 παιδιών συν τον γονέα /κηδεμόνα τους
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ»
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜAΪΟΥ, ΩΡΑ 20.00- «ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Με την ιστορικό ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ»
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 IOYNIOY, ΩΡΑ 19.00 – ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ-ΚΑΝΤΑΔΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30 – «ΓΙΟΡΤΗ ΚΛΗΔΟΝΑ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ «ΤΟ ΚΡΙ ΚΡΙ»
ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 IOYNIOY, ΩΡΑ 19.00 – ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ-ΚΑΝΤΑΔΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΓΕΡΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/6 & ΚΥΡΙΑΚΗ 26/6 – ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτιστικό Σωματείο ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΡΑΚΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7 – ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτιστικό Σωματείο ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30-«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»
ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 19.00 – ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ-ΚΑΝΤΑΔΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30 – «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΓΕΡΑΚΑ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30 -«ΓΚΡΟ ΠΛΑΝ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ»
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 19.00 – ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ-ΚΑΝΤΑΔΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30 – ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 19.30 – ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ:18/09 ΕΩΣ 28/09
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΚΕΕΤ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30 – ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΕΣ «Η ΚΑΝΤΖΑ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτιστικό Σωματείο ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 & ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΡΑΚΑ «ΕΡΓΑΝΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,ΩΡΑ 20.30 – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,ΩΡΑ 20.30 – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΘΩΝ&ΠΟΘΟΥΛΑ»
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΕΣ «Η ΚΑΝΤΖΑ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30 – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΑΚΑ «Η ΠΗΓΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 20.30 – ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΘΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ