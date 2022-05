Θλίψη προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση που μεταδόθηκε από σχεδόν όλα τα διεθνή μέσα του θανάτου του διάσημου ιταλού ατζέντη Μίνο Ραϊόλα σε ηλικία 54 ετών, η οποία διαψεύστηκε στη συνέχεια από τον ίδιο.

Ο Ραϊόλα, ένας από τους πλέον γνωστούς μάνατζερ ποδοσφαιριστών στον κόσμο, είχε νοσηλευτεί τον περασμένο Ιανουάριο λόγω σοβαρής ασθένειας στους πνεύμονες, και μάλιστα είχε εισαχθεί στην εντατική.

Μερικά από τα tweet που κυκλοφόρησαν μεταδίδοντας εσφαλμένα την είδηση του θανάτου του.

🕊 Super-agent Mino Raiola has sadly passed away at the age of 54 after an illness.

RIP. 🥀

(Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/QWykjHWtnQ

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 28, 2022