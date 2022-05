Με το ένα πόδι στον τελικό του Champions League βρίσκεται από χθες το βράδυ η Λίβερπουλ.

Οι Κόκκινοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στη Βιγιαρεάλ και με ένα «καθαρό» 2-0 έκαναν αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση του εισιτηρίου που οδηγεί στο Παρίσι.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ ήταν ο Τιάγκο Αλκάνταρα. Ο ισπανός χαφ ήταν και πάλι καταλυτικός για τη Λίβερπουλ, καθώς έκανε ό,τι ήθελε στον άξονα, κάνοντας τη δουλειά των μέσων της Βιγιαρεάλ εξαιρετικά δύσκολη.

Ένα από τα στατιστικά που αποδεικνύουν πως ο Τιάγκο ήταν σε μυθική βραδιά ήταν αυτό του ποσοστού των μεταβιβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, κόντρα στην ομάδα του Έμερι ο 31χρονος είχε 96% ποσοστό στις πάσες του, δίνοντας έτσι συνέχεια σε ένα φοβερό σερί που έχει χτίσει στα τελευταία παιχνίδια.

Πιο αναλυτικά, κόντρα σε Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έβερτον και Βιγιαρεάλ ο Τιάγκο είχε συνολικά 326 σωστές μεταβιβάσεις από τις 337 που επιχείρησε, που αντιστοιχεί στο απίθανο 96%, καθώς σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ο Ισπανός είχε μόλις έντεκα «κακές» πάσες.

😯 In matches against Man Utd, Everton and Villarreal, Thiago has completed 326 of his 337 attempted passes. Just 11 misplaced in 260 minutes on the pitch #UCL pic.twitter.com/zF0mZf7zpC

— WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2022