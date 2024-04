Η UEFA υποκλίνεται ξανά στον Ολυμπιακό! (pic)

Τον απόλυτο θαυμασμό συνεχίζουν να προκαλούν τα «χρυσά μωρά» του Ολυμπιακού, τρεις μέρες μετά την κατάκτηση του Youth League από την Κ19 του πειραϊκού συλλόγου.

Η UEFA συνεχίζει τα αφιερώματά της για τους πρωταθλητές Ευρώπης και προχωρά σε μία ακόμα αποθέωση των «μπέμπηδων» του Θρύλου!

«Αυτή η κατάκτηση νίκη ήταν η πρώτη από έναν ελληνικό σύλλογο σε οποιαδήποτε διοργάνωση της UEFA και ήρθε μέσα από μια πορεία που είχε ξεκινήσει με τον αποκλεισμό της Λέτσε στον πρώτο γύρο και περιλάμβανε επίσης τον αποκλεισμό της Ίντερ καθώς και της Μάγερν Μονάχου.

Στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε τη Ναντ που είχε προκριθεί σε τέσσερις περιπτώσεις στα πέναλτι στη διοργάνωση, αλλά ηττήθηκε την πέμπτη από τους “ερυθρόλευκους”.

Ο Ολυμπιακός είναι μόλις η δεύτερη ελληνική ομάδα που κέρδισε διοργάνωση της UEFA μετά την Εθνική ομάδα ανδρών στο UEFA EURO 2004. Ο

Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ιταλία είχαν ποτέ ομάδα στον τελικό. Ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που έφτασε στα προημιτελικά. Ο Ολυμπιακός είναι ο τρίτος νικητής που έχει περάσει από την πρωταθλήτρια μετά την ΑΖ Άλκμααρ την περασμένη σεζόν και τη Σάλτσμπουργκ το 2016/17», αναφέρει μεταξύ άλλων το αφιέρωμα της UEFA.

