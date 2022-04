Οι συναντήσεις με UFO φέρεται να έχουν αφήσει τους Αμερικανούς να υποφέρουν από εγκαύματα από ακτινοβολία, βλάβες στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα, ακόμη και «αφανείς για εγκυμοσύνη», σύμφωνα με μια τεράστια βάση δεδομένων με αναφορές της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα μέσω ενός αιτήματος Freedom of Information Act (FOIA).

Η βάση δεδομένων των εγγράφων περιλαμβάνει περισσότερες από 1.500 σελίδες υλικού που σχετίζεται με UFO από το Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – ένα μυστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ που διήρκεσε από το 2007 έως το 2012. Παρά το γεγονός ότι δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ ως μυστικό ή άκρως απόρρητο, το AATIP έγινε γνωστό στο κοινό μόλις το 2017, όταν ο πρώην διευθυντής προγράμματος Λουίς Ελιζόντο παραιτήθηκε από το Πεντάγωνο και κυκλοφόρησε αρκετά διαβόητα πλέον βίντεο με ένα άγνωστο αεροσκάφος να κινείται με φαινομενικά ακατόρθωτους τρόπους στα μέσα ενημέρωσης.

Τέσσερα χρόνια αργότερα – στις 5 Απριλίου 2022 – η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) τίμησε το αίτημα δημοσιεύοντας περισσότερες 1.574 σελίδες υλικού στη Sun.

Σύμφωνα με τη Sun, τα έγγραφα περιλαμβάνουν αναφορές για τις βιολογικές επιπτώσεις των θεατών UFO στους ανθρώπους, μελέτες για προηγμένες τεχνολογίες όπως οι μανδύες αορατότητας και σχέδια για εξερεύνηση και αποικισμό στο βαθύ διάστημα. Ορισμένα τμήματα των εγγράφων «κρατήθηκαν εν μέρει» για λόγους απορρήτου και εμπιστευτικότητας, είπε η AATIP στη The Sun.

Ένα αξιοσημείωτο έγγραφο από τη συλλογή είναι μια έκθεση με τίτλο Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues, με ημερομηνία Μαρτίου 2010. Η έκθεση περιγράφει υποτιθέμενους τραυματισμούς σε «ανθρώπους παρατηρητές από ανώμαλα προηγμένα αεροδιαστημικά συστήματα», μερικά από τα οποία μπορεί να αποτελούν «απειλή στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με το έγγραφο.

Η έκθεση περιγράφει 42 περιπτώσεις από ιατρικούς φακέλους και 300 «αδημοσίευτες» περιπτώσεις όπου άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς μετά από υποτιθέμενες συναντήσεις με «ανώμαλα οχήματα», στα οποία περιλαμβάνονται και UFO. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άνθρωποι εμφάνισαν εγκαύματα ή άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ανέφερε η έκθεση – μερικά από αυτά φαίνεται να έχουν προκληθεί από «προωστικά συστήματα που σχετίζονται με την ενέργεια». Η έκθεση σημείωσε επίσης περιπτώσεις εγκεφαλικής βλάβης, νευρικής βλάβης, καρδιακών παλμών και πονοκεφάλων που σχετίζονται με ανώμαλες συναντήσεις με οχήματα.

Δεν είναι σαφές τι είδους διαδικασία ελέγχου, εάν υπάρχει, χρησιμοποίησε η AATIP για να διερευνήσει αυτές τις υποτιθέμενες υποθέσεις. Η Sun δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει το πλήρες περιεχόμενο των αναφορών που ζητήθηκαν.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια λίστα με τις υποτιθέμενες βιολογικές επιδράσεις των θεατών UFO σε ανθρώπους παρατηρητές μεταξύ 1873 και 1994, που συντάχθηκε από το Mutual UFO Network (MUFON) – μια μη κερδοσκοπική ομάδα που μελετά ανέφερε εμφανίσεις UFO. Οι αναφερόμενες επιπτώσεις των συναντήσεων με ΑΤΙΑ περιλαμβάνουν «αφανής εγκυμοσύνη», «φαινομενική απαγωγή», παράλυση και εμπειρίες αντιληπτής τηλεπάθειας, τηλεμεταφοράς και αιώρησης.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία «για να υποστηρίξουν μια υπόθεση ότι ορισμένα προηγμένα συστήματα έχουν ήδη αναπτυχθεί και είναι αδιαφανή για την πλήρη κατανόηση των ΗΠΑ».

Πηγή: Livescience