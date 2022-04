Αεροσκάφος Boeing 757-200 που μετέφερε αλληλογραφία και δέματα κόπηκε στα δύο (φωτογραφία, επάνω, Mayela Lopez/Reuters) χθες Πέμπτη επιχειρώντας κατεπείγουσα προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Juan Santamaría στο Σαν Χοσέ, την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα.

Το ατύχημα δεν προκάλεσε θύματα, είχε όμως αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο αερολιμένας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Οι δύο άνθρωποι» που αποτελούσαν το πλήρωμα του 757 «είναι καλά στην υγεία τους», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της Κόστα Ρίκα, ο Eκτορ Τσάβες.

Runway excursion as Juan Santamaría airport in San José, #CostaRica. The Boeing 757-27A, #Panama registration HP-2010DAE (C/N 29610), operated by #DHL, had to return to SJO after losing hydraulics. The two pilots on board are unharmed. pic.twitter.com/24UriKmjnb

— The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) April 7, 2022