Σε αναγκαστική προσγείωση στη Λίβερπουλ προχώρησε ο πιλότος αεροσκάφους που μετέφερε την ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι από τη Λισαβόνα με προορισμό το Μάντσεστερ, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο πιλότος του αεροπλάνου έκανε τρεις φορές κύκλο πάνω από το Μάντσεστερ, προτού ληφθεί η απόφαση για αποβίβαση στο αεροδρόμιο «John Lennon» του Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Μάντσεστερ ενημέρωσε για την εξέλιξη μέσω των social media, αναφέροντας: «Επιβεβαιώνουμε πως το αεροπλάνο που μετέφερε την πρώτη ομάδα από την Λισαβόνα στο Μάντσεστερ προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λίβερπουλ, εξαιτίας δυνατών ανέμων που έφεραν δυσκολίες κατά την πτήση», ανέφερε η ενημέρωση των «πολιτών».

We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester.#ManCity

— Manchester City (@ManCity) February 16, 2022