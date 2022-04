Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Τρας, μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό ομόλογό της, Ντμίτρο Κουλέμπα, στη Βαρσοβία, όπου δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έχει θέση» στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

«Ο Πούτιν πρέπει να χάσει στην Ουκρανία», είπε η ίδια. Αυτό σημαίνει περισσότερα όπλα και περισσότερες κυρώσεις.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 και του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα και «θα πρέπει να ανακοινώσουν ένα νέο σκληρό κύμα κυρώσεων», πρόσθεσε η Τρας.

«Η πραγματικότητα είναι ότι τα χρήματα εξακολουθούν να ρέουν από τη Δύση στην πολεμική μηχανή του Πούτιν. Και αυτό πρέπει να σταματήσει στις Βρυξέλλες», τόνισε.

Given strong evidence of war crimes, including reports of mass graves and heinous butchery in Bucha, Russia cannot remain a member of the UN Human Rights Council.

Russia must be suspended.

— Liz Truss (@trussliz) April 4, 2022