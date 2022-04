Ένας βρετανικός αντιαεροπορικός πύραυλος χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη ρωσικού ελικοπτέρου στην Ουκρανία για πρώτη φορά, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή.

Το Starstreak είναι το πιο προηγμένο χειριζόμενο φορητό πυραυλικό σύστημα της Βρετανίας και το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε μια παρτίδα στην Ουκρανία τον Μάρτιο, μαζί με μια άλλη αποστολή ελαφρών αντιαρματικών όπλων επόμενης γενιάς (NLAW).

Πηγή του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας είπε, σύμφωνα με σχετική δημοσίευση των «Times», ότι πιστεύει ότι το βίντεο δείχνει το Starstreak σε δράση.

Το όπλο οδηγείται προς στον στόχο του από τρία βέλη ακτίνας λέιζερ και ο πύραυλος επιταχύνει στα 4 Mach και έτσι είναι ο ταχύτερος πύραυλος μικρού βεληνεκούς που υπάρχει.

Λόγω της πολυπλοκότητας της χρήσης του, οι στρατιώτες πρέπει να έχουν σημειώσει 1.000 επιτυχημένα χτυπήματα σε έναν προσομοιωτή πριν εκτοξεύσουν έναν κανονικό τέτοιου είδους πύραυλο.

Πάντως, για να βοηθήσει τους Ουκρανούς ώστε να κατανοήσουν το συγκεκριμένo όπλο, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας έστειλε μια ομάδα χειριστών Starstreak και έναν προσομοιωτή σε μια μυστική τοποθεσία σε μια γειτονική χώρα για εκπαίδευση.

⭕🇺🇦#Ukraine: 🇷🇺 Russian Mi-28 helicopter was shot down today (on April 1,2022) pic.twitter.com/deXeV5fjOe

— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) April 1, 2022